América se ilusiona con el regreso de un goleador para la Libertadores

América de Cali ya terminó la celebración por al estrella 14 y se ha puesto manos a la obra para confeccionar una nómina suficientemente competitiva, de cara a la defensa del título y al regreso a la Copa Libertadores.

Y en la mira está un delantero que cumple todos los requisitos: roce internacional, experiencia, pasado exitoso y, por si fuera poco, es hincha furibundo de 'La Mecha'.



Gustavo Adrián Ramos estaría cerca del plantel, como flamante refuerzo para 2020, según las declaraciones del máximo accionista, Tulio Gómez.



Ramos volvería al conjunto vallecaucano tras 10 años de trabajo en Europa, en equipos como Hertha Berlín, Borussia Dortmund en Alemania y Granada de España. Es, sin duda, un referente, pues fue campeón y goleador en la campaña de 2008 vestido de rojo.



"Con Adrián Ramos hablo cada semana, el me dijo que apenas termine su contrato en España quiere jugar en América, esperemos para ver que podemos hablar con él, allá gana mucho pero el estaría dispuesto a sacrificarse", le dijo Gómez al programa 'Zona libre de humo' de Cali.



En ese mismo sentido se pronunció Álvaro Rius Valero, el español a cargo de las contrataciones en el campeón colombiano: "“Este lunes nos reuniremos en el Comité Ejecutivo y esperamos que no haya ningún inconveniente para que Adrián Ramos pueda venir al América. Él siempre me decía que tenía que hablar con su esposa, pero, parece ser que eso está solucionado. Esperamos que su confirmación se dé pronto”. le dijo al diario AS.



De esta manera, el regreso de 'Adriancho' parece cuestión de tiempo... ese que no quiere perder el 14 veces campeón de Colombia.