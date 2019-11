La situación real de un hombre que busca América para su mediocampo

América está en la lucha por la clasificación a la final, pero sus directivos ya están en la búsqueda de los hombres que puedan mejorar la nómina para el 2020, en la que esperan tener competencia internacional.

El rojo vallecaucano ha estado en acercamientos con Cristian Higuita, jugador de 24 años que ya tiene una amplia experiencia en la MLS de Estados Unidos.

“Sí hemos hablado con Tulio Gómez, pero aún no hay nada concreto. No hay nada de precontrato. Es solo un interés, esperemos a ver qué sucede", contó el jugador en 'Zona Libre de Humo', aunque añadió que tiene contrato hasta 31 de diciembre y hasta el momento no se ha renovado su vinculación con Orlando City, ni otro club de ese país.

Higuita ha tenido una gran experiencia en Estados Unidos y allí tuvo la oportunidad de compartir con jugadores de la talla de Kaká, Nani y Julio Baptista.

Cristian Higuita hizo inferiores en el Cali, pero, según contó, tuvo pocas oportunidades para jugar cuando era joven y decidió emigrar a Estados Unidos, aunque eso causó molestia en el equipo verdiblanco.

“Aún estoy triste por no terminar bien con Cali porque fue el equipo que formó. Cuando yo estaba, no se le dieron tantas oportunidades a los muchachos cómo se las dan ahora", contó.

Por el momento, Higuita no se unirá al América, pero sí podría ser una de las caras nuevas para el 2020. No obstante, en el panorama del volante vallecaucano también se rumoreado que puede jugar en Nacional.