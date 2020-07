Otro más: últimos técnicos que llegaron al América sin ser campeones

Juan Cruz Real es el nuevo entrenador del América y este será su tercer equipo en el fútbol colombiano. Tras su paso por Alianza Petrolera y Jaguares, el técnico argentino tiene su primer gran experiencia con un equipo histórico de Colombia.

Esta es una apuesta de Tulio Gómez y Mauricio Romero, las dos cabezas visibles actualmente de América y quienes han respaldado al entrenador como un hombre importante que puede continuar con lo bueno que hizo Alexandre Guimaraes.

Hasta el momento, Juan Cruz Real no ha tenido la gloria de ser campeón, pero este no es el primer entrenador que llega al América sin serlo. Aquí en FUTBOLRED le contamos quienes han sido los últimos. Solo contamos los que fueron presentados como técnicos, mas no los que estuvieron como encargados del equipo.

Pedro Felicio Santos (2018): Más conocido como Pedrito de Portugal, llegó al equipo en el 2018, pero sus resultados no fueron nada buenos al obtener cuatro triunfos, cuatro derrotas y cinco empates.

Jhon Jairo López (2014): Dirigió al América en la B, pero no logró el ascenso. Antes de ser técnico en propiedad había sido asistente de Reinaldo Rueda y Jaime de la Pava y también había dirigido al Depor y Universitario de Popayán.

Wilson Piedrahíta (2011): Estuvo como entrenador del equipo cuando el club descendió a la B del fútbol colombiano.

Álvaro Aponte (2010): Estar en América fue su primera experiencia como entrenador de un equipo profesional dirigió 39 partidos en la Liga y Copa, ganando 16, empatando 9 y perdiendo 14.. Luego pasó por Universitario de Popayán y Cúcuta.

Jorge Bermúdez (2010): estuvo desde abril hasta agosto del 2010, pero su larga carrera como futbolista no fue suficiente para triunfar en América de Cali. Antes de los escarlatas había estado con Depor Jamundí y Pasto.

Juan Carlos Grueso (2010): En América se destacó por su fuerte labor dentro de las inferiores del club, pero cuando tomó posesión del equipo profesional no tuvo buenos resultados y salió en tres meses tras tres victorias, tres empates y ocho derrotas.