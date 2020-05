La actualidad de Michael Rangel para que se quede, o no, en América

El tiempo avanza inexorable en medio de la pandemia y la incertidumbre es cada vez mayor en cuanto a un eventual regreso del fútbol en Colombia. Eso mismo ocurre con los casos de jugadores y técnicos cuyos contratos u opciones de compra vencen a mitad de año, porque nadie quiere arriesgar más allá de sus presupuestos cuando ni siquiera se sabe cuándo volverá a rodar el balón en el país.



Por los lados del campeón actual, América de Cali, uno de los temas que más preocupa es la continuidad de su goleador, Michael Rangel, cuyos derechos federativos corresponden en un 70% a Junior de Barranquilla y el restante porcentaje a Nacional.



Héctor Fabio Báez, gerente deportivo de Junior, le respondió a Futbolred que hasta la fecha el cuadro ‘tiburón’ no ha recibido ninguna propuesta oficial de la institución vallecaucana. “La opción se vence el 30 de junio, hasta ahora no ha habido ninguna comunicación oficial de parte del América; si sé que mis jefes hablan continuadamente con Tulio, ellos conocen de sus negocios distintos al fútbol, pero no me han dado ninguna información si se ha llegado a algún arreglo o se haya llegado a un común acuerdo, estamos a la espera de lo que pase con Michael”, afirmó.



Báez dejó clara la directriz de la Fifa en estos casos particulares: “La Fifa lo que ha dicho es que se ampliarían los contratos internacionales, pero igualmente que respeta la normatividad de cada país, nosotros sabemos que el contrato vence el 30 de junio y América no puede utilizarlo más de allí, ese contrato está amarrado a un convenio deportivo y ese convenio no se ha extendido, si se extendiese el convenio él podría ampliar el contrato”.



El directivo reconoce que la aparición del cov-19 les puso freno a muchos negocios en el fútbol: Hay unas fechas de vencimiento, es decisión de las partes si quieren extenderlo, es un tema que depende no de Junior sino de América, que debe mirar cómo va a hacer el pago del jugador y demás. Esta pandemia cambió el panorama de todo el mundo, no es un tema solamente nuestro”.



No obstante, señala que están prestos al diálogo “Nosotros tendríamos que mirar qué otras opciones existen si el América no hace uso de ella, si el jugador se regresa a cumplir otro año más de contrato, o facilitar si lo venden de una vez o permitir si lo facilitan a otro club, otro tipo de alternativas que se puedan llevar a cabo”.



Lo cierto es que por dinero será complicado, ya que la opción de compra supera el millón de dólares. De hecho, Tulio Gómez dijo hace poco que buscarían una fórmula con el elenco rojiblanco, aunque Héctor Fabio remató: “Hasta ahora no nos han propuesto nada, estamos a la espera de esa parte, oficial no ha habido nada, de pronto han tenido conversaciones que yo desconozca, pero en lo que he hablado con mis jefes no sé de nada que ellos hayan adelantado con el América”.



De otro lado, sigue complicada la posibilidad de que América haga uso de la opción de compra por Matías Pisano, ya que aparte de no contar con la cifra estipulada, que vence también el 30 de junio, ha sido complicado que las partes lleguen a un acuerdo económico en materia de salario. Pisano aparece en la carpeta de Universidad Católica.



Entre tanto, se supo que Toluca, de México, es el club interesado por el volante Carlos José Sierra y alista una propuesta para hacerse a sus servicios.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces