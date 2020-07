En medio de las incógnitas, así sería el cuerpo técnico de América

Una vez se confirmó que el brasileño Alexandre Guimaraes no seguiría como director técnico de América de Cali, varios nombres se ventilaron como su reemplazo. Entre las cifras de contagios por el covid-19 en el país y la salida de jugadores importantes, pasaron los días y los directivos nada que presentan a quienes ocuparán el banquillo escarlata, esperando la Asamblea de Dimayor que realice una modificación a la norma de quienes estuvieron en otros clubes durante el primer semestre.



Después de una terna entregada a FUTBOLRED por Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, el escogido saldría entre el argentino Juan Cruz Rea, el español Ángel López y el colombiano César Torres. No obstante que las versiones periodísticas apuntaron siempre al primero, ha transcurrido más de un mes y todavía no se da la confirmación oficial del nuevo timonel rojo, mientras hay otros clubes que fortalecen su idea futbolística, así sea de forma virtual.



Entre tanto mensaje cruzado se dijo que Cruz Real permaneció varios días en una finca de Tulio Gómez en Cereté y que hace cerca de tres semanas se encuentra en Cali, esperando la hora en que se confirme su nombramiento para dirigir a los ‘diablos’. Los directivos, por su parte, mantienen el silencio y evaden cualquier interrogante relacionado con este tema.



Pero siguiendo con la casi inminente designación del hasta marzo entrenador de Jaguares, el nombre que se manejó en un comienzo para acompañarlo en dicho cuerpo técnico fue el de Christian Juliao Chamorro, preparador físico barranqueño que lo acompañó en Jaguares de Córdoba, con pasado también por Cúcuta, Alianza Petrolera, Itagüí y Medellín.



En ese grupo interdisciplinario estaría junto al también argentino Leonardo Felicia, de 34 años -uno de sus dos asistentes técnicos-, quien tiene experiencia en seguimiento de videos y ha trabajado con las divisiones menores de Belgrano de Córdoba. Habría que agregarle al español Sergi Escobar en otra misión, mientras que el colombiano Andrés Rodríguez se sumaría como psicólogo deportivo.



Las voces de inconformidad de parte de los aficionados escarlatas no se han hecho esperar, no solo porque Alexandre Guimaraes dejó un punto muy alto con su buen manejo de grupo y el título de la Liga II-2019 en tan corto tiempo, sino porque los números en Alianza Petrolera y Jaguares no respaldan a Cruz Real. No obstante, en América consideran que la estructura existente en el club y el plantel que quedó -a pesar de las ausencias de jugadores como Matías Pisano y Michael Rangel- son distintos a lo que tuvo en sus dos anteriores experiencias y aquí podría encontrar una revancha. Lo primero, entonces, es esperar que oficialmente le den la bienvenida.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces