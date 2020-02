La polémica que quisieron armar entre Ramos y Rangel y la respuesta

Michael Rangel es uno de los jugadores que ha mantenido el buen nivel en el fútbol colombiano en este 2020, pero aún no está definido que continúe con América para este primer semestre.



“Aún no tengo nada claro y esta semana se tomará la decisión de quedarme en América o ir al exterior. Al principio se habló que yo no jugara los tres partidos de la Liga, pero tomé la decisión de jugar para poderme mostrar y ya llevo cinco goles en tres partidos”, dijo en ‘Zona Libre de Humo’.

En estas fechas, Rangel ha anotado de penalti goles y aunque muchos le han querido ‘bajar la caña’ por esta situación, él se considera un goleador.



“Si fuera fácil cobrar un penalti, todo el mundo lo haría. Creo que llevo ya 107 goles marcados y a donde he ido he anotado”, expresó el delantero.

De hecho, en el último partido, contra Chicó, él tuvo una conversación con Adrián Ramos que muchos mal interpretaron como una discusión por cobrar el penalti, que finalmente el mismo Rangel anotó.



“En ninguno momento alegamos, estábamos dialogando, pero nunca de mala manera. En el penalti yo me acerco a tomar la pelota y me dice ‘lo vas a cobrar’ y yo respondí que sí. Él me dijo ‘metelo goleador’ y ya”, contó.



Rangel está listo para jugar contra el Cali y así, si se va, salir con la cabeza en alto al fútbol del extranjero, pues tener la oportunidad de jugar a China sigue latente.