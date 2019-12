Mantener la nómina, reto principal de América: actualidad de jugadores

América de Cali y sus aficionados todavía celebran la consecución de la estrella 14 en el fútbol colombiano, después de superar en la final de la Liga II-2019 al Junior.

Para afianzar una plantilla que sea competitiva de cara a la Copa Libertadores de 2020 y el campeonato nacional, los directivos empezaron por asegurar a jugadores que se consolidaron en la defensa con Juan Pablo Zuluaga, Marlon Torres y Edwin Velasco, al igual que los volantes Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz y Carlos José Sierra.



Este domingo, en medio de la alegría que embarga a los escarlatas y tras la vuelta olímpica se ha hablado de otros futbolistas importantes cuyas opciones de compra vencen en junio del próximo año, como Duván Vergara y el goleador Michael Rangel.



El valor del primero está tasado en 1.500.000 dólares y Rosario Central había dado un descuento, mientras el del atacante santandereano bordea los 3.000.000 de dólares.



Futbolred habló con Ricardo ‘el Gato’ Pérez, presidente del club, quien aclaró que la continuidad de los dos destacados atacantes del elenco rojo depende exclusivamente de la parte económica, aunque es más factible, por su cotización, que se asegure a Vergara.



“Después de alcanzar la estrella 14 ahora con más tranquilidad estamos consiguiendo el dinero para comprar a Duván (Vergara), primero teníamos que asegurar la base que nos dio el título, seguimos trabajando para anunciarles los refuerzos que vamos a necesitar para complementar este buen equipo y armar el 2020”.



En cuanto al tema de Michael Rangel, dijo que “tenemos una opción de compra por parte de Atlético Junior, esperemos que la podemos ejercer, esto es cuestión netamente económica, tenemos que conseguir los recursos para adquirir a Vergara y Rangel, obviamente poder reforzarnos para 2020, estamos en esa consecución, no es fácil porque estos temas se solucionan con plata, la vamos a conseguir con el apoyo de nuestra gente, la consecución del título seguramente va a servir para que se acerquen más patrocinadores a ayudar a reunir ese dinero, porque en este momento no tenemos el 100% para lograrlo”.



Sobre el caso de un jugador que fue ídolo en 2018 como Adrián Ramos afirmó que “es de la casa, querido por nosotros, él quiere a la institución, esperemos que el cuerpo técnico también considere que sea un refuerzo importante, sabemos lo que cuesta económicamente, miraremos dentro de nuestro presupuesto si lo podemos hacer”.



DE igual forma, se refirió a la parte financiera de la institución: “No es fácil, el fútbol colombiano no pasa por el mejor momento, América de Cali no es la excepción, eso no quiere decir que no estemos al día con jugadores, con la parte parafiscal, con todos los compromisos adquiridos con ellos y con otras personas, pero sí tenemos algunas deudas del pasado, que también debemos ir pagando, porque no nos podemos atrasar. Eso ha impedido que estemos en la tranquilidad económica de poder decir ‘tengo la plata para comprar un jugador u otro’. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien y en la medida en que las sigamos haciendo en un par de años podemos más tranquilos,, ojalá sin deudas, y con el dinero para poder empezar el año sin deuda y contratar los jugadores que el cuerpo técnico decida”.



Hay un consejo para que los hinchas eviten ese polémico tema de las boletas para partidos definitivos: “Hay que rescatar las cosas positivas de ese que fue un tema álgido, por eso abonarse vale la pena, por muchas razones. Se apoya al equipo realmente, la ayuda a que tenga un flujo de caja a principio de año que pueda empezar la pretemporada con los jugadores que el técnico quiere, con los refuerzos que están y va a tener un precio más módico comparado que cuando espera a final de campeonato, va a tener días de compra sin filas solamente para los abonados, prioridad en boletas extras, como lo tuvieron en esta final los abonados que tenemos, que contaron con tres días únicamente para ellos con el mismo valor, a los que se abonaron desde principio de semestre no les subimos un solo peso, a los que se abonaron para los cuadrangulares tuvieron un aumento moderado. En resumen, abonarse vale la pena”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces