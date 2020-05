La situación para que América de Cali pueda retener a Rangel y Pisano

El covid-19 acentuó aún más la palabra crisis. En el fútbol hizo temblar la estructura de las reconocidas ligas poderosas y en Colombia terminó de desajustar las finanzas de todos los clubes, incluidos los más rentables.



Se acerca junio y con él finalizarán el día 30 los contratos y las opciones de compra de muchos jugadores. En América de Cali sigue siendo un tema pendiente la continuidad de jugadores importantes como Michael Rangel y Matías Pisano, quienes se suman a Héctor Quiñones, Pedro Franco y Juan Pablo Zuluaga, que habitualmente no eran titulares con Alexandre Guimaraes.



Los directivos no han llegado todavía a un acuerdo en cuanto a una eventual rebaja de salarios con sus futbolistas y cuerpo técnico, que se hizo constante en varios clubes para afrontar los efectos de la pandemia. El principal accionista, Tulio Gómez, una y otra vez se ha referido a la crisis económica, pero no de frente sobre quienes continuarán, o, al contrario, abandonarán la plantilla escarlata.



En esta ocasión, el español Álvaro Riuus, director deportivo de la institución, fue más directo, y le dijo al ‘Súper Combo del Deporte’ en Cali que las negociaciones quedaron en suspenso. “Está todo parado, porque como yo digo, sería muy irresponsable de parte de América comprometernos a nuevos contratos, incluso como en los casos de Pisano y Rangel, que habría que hacer una opción de compra, si ni siquiera sabemos si vamos a tener liquidez para afrontar los pagos a los que ya estamos comprometidos. Veo que por más ilusión que uno haga que pudieran continuar en América, evidentemente tenemos que ser responsables con el tema económico, la prioridad nuestra es que los jugadores cobren al día, y como digo, ahora mismo por la situación económica no sabemos si vamos a poder hacer frente a los compromisos económicos, salariales, que ya tenemos con los jugadores y entonces hay que esperar.



Sin embargo, acepta que las declaraciones de Ernesto Lucena les dio esperanza para un probable regreso de la actividad: “La semana pasada se nos abrió un poco el panorama, ya el Ministro dijo que en principio creía que se iba a reanudar el fútbol entre agosto y septiembre, en la Liga se está intentando poner una fecha, pero ahora llegará la negociación con los patrocinadores, a ver qué nos dice cada uno, puede haber algunos que digan que sin jugar no están dispuestos a pagar el 100%, otros que sí, algunos que el 30 o 50%, porque se han jugado seis meses, derechos de televisión parece que se van a mantener, Conmebol dijo que quería reanudar la Libertadores, pero hay un tema que me preocupó bastante el otro día y fue la suspensión de la Liga Argentina, entonces eso me preocupa, porque en su momento escuché a un directivo de Conmebol diciendo que no se reactivaría la Copa Libertadores hasta que no se reanudaran todas las ligas de los equipos que participan. No sé si esa suspensión de la Superliga podría acarrear la suspensión de Libertadores, con lo cual sería otro problema para nuestros ingresos. Ese tema está parado porque ahora hay mucha incertidumbre en cuanto a qué ingresos va a tener América en los próximos meses. Ya sabemos que por boletería no vamos a tener, porque ya ha dicho el Gobierno colombiano que si se reanuda la Liga sería a puerta cerrada, son unos ingresos que no vamos a tener y estaban presupuestados como seguros para 2020”.



Del interés de la Universidad Católica por Matías Pisano, dijo que “no entro en la declaración de cada jugador, si él ha tenido una oferta de la Católica y ha dicho que es cierto, entiendo que desde el 1 de febrero tenía libertad para negociar con cualquier club, porque así lo dice la Fifa, no está haciendo nada ilegal, y si ha querido hacerlo público, yo lo respeto. Tampoco ha dicho que vaya a firmar por Católica, simplemente ha dicho que hay un interés, como en otras ocasiones Tulio haya dicho que un equipo de un determinado país interesado en un jugador nuestro”.



