Quejas y peticiones del técnico del América, tras vencer a Alianza

América se impuso 0-1 a Alianza Petrolera en el partido que abrió la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga II-2019 y que le permite dormir como líder del Grupo B con 9 puntos, a la espera de lo que hagan este domingo, Santa Fe y Cali, que se enfrentarán en El Campín de Bogotá, a partir de las 3 p.m. El técnico destacó el esfuerzo de su equipo y se quejó de que su equipo es el que menos tiempo de descanso ha tenido.

La victoria en una plaza difícil. “Estamos muy contentos porque, primero, hemos ganado en un campo donde es muy difícil ganar. Acá solo hemos ganado nosotros y Atlético Nacional durante toda la temporada si no me equivoco. Sabíamos además que teníamos que sacar el resultado de hoy acá para tener la opción de jugar el último partido nuestro allá en nuestra casa teniendo opciones de ir a la final".

Felicitación a los jugadores. “Felicito al grupo de futbolistas porque una vez más han demostrado su convicción en lo que se debe hacer, en cómo se debe hacer. Además llegamos a jugar el partido del miércoles o jueves, ya no sé… nos han cambiado tres veces el horario de este partido.



Las quejas: “Los otros dos rivales debían jugar hoy, como todo el mundo sabe, pero juegan mañana. Nosotros somos el equipo que menos recuperación ha tenido en el grupo nuestro de partido a partido, así que eso habla muy bien de lo que están convencidos este grupo de jugadores".



Sobre el trabajo de su equipo. “Hoy salimos de acá con tres puntos, muy importante para la Reclasificación. Llegamos al partido definitivo para llegar a la final en el que podremos contar con los jugadores que tenían amarillas. El equipo está demostrando esa determinación que debe mostrar un equipo de luchar contra todo y contra todos. Eso lo tenemos muy claro".



Lo que viene: “Lo que nos interesa es recuperar bien a los jugadores, regresar a Cali. Meternos en la concentración el lunes, estoy seguro de que nadie se quiere perder el partido del miércoles. Todos van a estar bien”.



Satisfecho por el trabajo en Barrancabermeja: "Cuando el equipo está totalmente prendido, conectado sin despistes que nos hagan dar ventaja al rival, el equipo es y ha sido muy competitivo. Estamos jugando a lo que se debe jugar en estas instancias finales".



Lo que pidió para la última fecha: "Esperamos que los partidos que se vayan a jugar el miércoles o jueves sean a la mismahora los dos y que absolutamente el que pueda llegar a la final sea por merecimiento y ahí impica que todo el mundo de lo máximo en la última fecha".