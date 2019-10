La leve mejoría de América que aún sigue preocupando por su juego

América volvió al triunfo en la Liga II-2019 después de cinco fechas y eso es lo más importante, lo rescatable frente a un Unión Magdalena que en esta temporada ha perdido todos sus juegos frente al cuadro escarlata.



Pero cómo le costó al elenco de Alexandre Guimaraes. Demasiado sufrimiento. Como han sido todos los enfrentamientos contra los equipos comprometidos en el descenso o que aparecen en la parte baja de la tabla.



Es cierto que se sacó el arco en cero, pero Unión lo complicó bastante. El técnico Carlos Silva sabía de las dificultades defensivas de su rival y salió con atrevimiento. Para completar, Guimaraes jugó por primera vez con tres defensores y ese espacio que no se copó con los laterales lo aprovecharon los ‘bananeros’ para lanzar a sus hombres de ataque en busca de Neto Volpi.



Fue tal el error en el experimento que Yesus Cabrera se vio tirado por la derecha, como especie de lateral, para ayudar que el cuadro samario continuara recargando su ofensiva por allí.



Una falencia detectada es que ante el sacrificio de Cabrera la mitad se quedó sin su volante creativo y arriba el más perjudicado fue Michael Rangel, porque el balón no le llegó limpio, factor que favoreció la intención defensiva del visitante. Sin embargo, la lesión de Edwin Velasco llevó a que Guimaraes volviera a su cuarteto en el fondo y las cosas mejoraron.



Estas fueron las razones de la victoria escarlata sobre Unión Magdalena:



Sacar el cero en su arco. Hacía rato había una tarea pendiente, teniendo que entre los ocho primeros América es el tercer que más goles ha recibido. Pero esta vez, a pesar de la zozobra que produjo el visitante, Neto Volpi estuvo atento a esas incursiones y no permitió que le vulneraran su valla, corrigiendo algunas falencias de sus compañeros.



Vergara, el hombre desequilibrante. El extremo monteriano es hoy el jugador más claro para generar el juego ofensivo en América, de hecho, es quien más golpes recibe. Una jugada suya a los 4 minutos del segundo tiempo, cuando recibió una falta al borde del área, generó la falta que terminó en el golazo de tiro libre de Rafael Carrascal, que abrió la cuenta en la victoria roja.



Un juvenil despierto. Santiago Moreno entró por Duván Vergara a los 33 minutos del complemento y selló el triunfo 2-0. Recibió pase de Matías Pisano desde el sector defensivo rojo, aprovechó una falla de Diego Ruiz en el despeje y en velocidad llegó solitario para empujar el balón en un pórtico desguarnecido.



