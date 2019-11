América, ¿a quién hacerle fuerza?: así 'hinchará' en Santa Fe vs. Cali

Era una obligación para América de Cali ganar en Barrancabermeja y lo logró, gracias a un planteamiento práctico de ataque, sustentado en el trabajo de sus laterales y extremos, sumado a la buena actuación del golero Neto Volpi, que le atajó un penalti a Jhon Vásquez cuando estaban en ventaja en el partido.

Michael Rangel con su tanto en Barrancabermeja llegó a 12 goles y está a 1 para alcanzar a Germán Ezequiel Cano, delantero del Medellín, que no alcanzó la clasificación a la semifinal.



Los ‘diablos’ sumaron 9 puntos en el primer lugar del cuadrangular B de la Liga Águila II-2019 y quedan a la espera del resultado entre Santa Fe y Cali este domingo (3:00 p.m.) en El Campín. Sin embargo, una victoria en la jornada decisiva del miércoles sobre Santa Fe lo podría dejar con el cupo a la final, siempre y cuando el Cali no consiga el triunfo en Bogotá.



Para llegar con mayor comodidad a la última jornada, los escarlatas necesitan lo siguiente:



1 Que haya empate entre Santa Fe y Cali, para que los ‘cardenales’ se queden con 8 puntos y los azucareros con 7.



2. Que gane Cali por un marcador no superior a un gol, ya que en este ítem el elenco que dirige Alexandre Guimaraes lo supera en dos anotaciones.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces