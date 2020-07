Lo que no hizo Tulio Gómez con Matías Pisano y sí otros en América

Hasta el momento, América es uno de los equipos que más miembros importantes ha perdido en medio de la pausa que ha tenido el fútbol. Ya se confirmó la salida de Alexandre Guimaraes, Matías Pisano y Michael Rangel, entre otro. Y está en duda la continuidad de Duván Vergara y Juan Pablo Segovia.

Precisamente, Pisano es uno de los jugadores que más ha hablado luego de su salida del equipo. Siempre ha expresado su cariño por la institución y los hinchas, aunque desde esos dos sectores esté siendo criticado por sus críticas públicas, que para él son constructivas.

En diálogo con El País, Pisano volvió a señalar que su intención de manifestar las mejoras que podría tener la sede del club, y otros detalles, siempre eran en pos de conseguir mejores resultados.

"Yo llegué al América como un referente, me trajo para salir campeón y lo conseguimos, clasificamos a Copa Libertadores y fui uno de los jugadores que más minutos tuvo; por ese lado estoy tranquilo, porque aporté. Pero al primer día de mi llegada le dije al entonces presidente, el 'Gato' Pérez, de muchas cosas que al club le faltaban para mejorar en el sitio de entrenamiento; son detalles que sirven y lo volví a hablar con el presidente actual, Mauricio Romero. No mejoraron nada, solo cambiaron algunas cosas, no se dan cuenta que esos detalles hacen la diferencia", expresó.

Y luego añadió: “Yo solo di una opinión, después el dirigente seguramente la tomó mal. Hablé de esas cosas para bien del América, no para bien de Pisano. Lo dije para que el club mejorara. Eso es lo que hace a un club diferente. Un vestuario normal lo consigue uno yendo a jugar con los amigos. Hay que hacer la diferencia teniendo todo para los entrenamientos".

Pisano anotó un gol en Copa Libertadores Foto: EFE

Sobre lo demás recalcó que siempre estuvo bien, pues el buen plantel conformado y las demás situaciones permitieron el título.

“Todo estuvo diez puntos, con Tulio y con los directivos. Yo soy una persona frontal, siempre trato de dialogar cuando tengo que decir algo. Si me toca hablar, es para mejorar. Si no hubiéramos salido campeones, a lo mejor no estuviéramos hablando de esto y a mi me hubieran echado. Pero se hizo un buen trabajo, se armó un excelente plantel con un técnico que se adaptó a lo que tenía; todos tiramos para el mismo lado, siempre respetando la opinión de todos porque cuando se habla es para mejorar. Ya si alguien no lo toma bien, ese es problema de él", dijo.

Sin embargo, con la crisis económica en la que están varios equipos de fútbol por falta de partidos e ingresos, América decidió hacer acuerdos de pago con los futbolistas y al futbolista le preguntaron si fue verdad que él no se quiso bajar al sueldo, a lo que respondió así:

“Pero creo que eso no tuvo nada que ver en la decisión de América de no comprar mi pase. Fui el primero en hablar con todos los compañeros para bajarnos el sueldo, pero el club no aceptó la propuesta que le llevamos; acordamos otra y tampoco la aceptó. Ellos querían lo que habían decidido en ese tema, no lo que los jugadores habíamos acordado. Justo después me dijeron que no iba a continuar, entonces no había más que hablar", señaló.

Ante esa situación, una demanda que instauró el jugador y las declaraciones, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, manifestó cierta molestia con el argentino.

“¿Qué puedo decir? Por algo no sigo en América, pero él es el que debe responder por lo que dijo. Yo estoy tranquilo, jugué todos los partidos y conseguí un título después de 11 años que América no lo lograba. Si hubiéramos hecho las cosas mal, seguro yo en estos momentos estaría en otro lado. Pero la Copa la levantaron un argentino —Segovia— y todo el plantel, el técnico era extranjero, era un equipo unido... pero las cosas de pronto las entienden mal otros", dijo Pisano.

No obstante, sí reconoció que varias personas del equipo entre jugadores y personal de apoyo se despidieron de él, menos Tulio Gómez.

“Todos mis compañeros me mandaron mensajes, desde el más chico hasta el más grande; me dijeron que había sido un gran compañero, un amigo, un buen aporte. Los que trabajan en el club también me escribieron. El único que no lo hizo fue Tulio (Gómez), pero las cosas se dieron así. Me fui agradecido, feliz, dejé muchas amistades y eso es lindo", finalizó.

Ahora, Matías Pisano buscará un nuevo equipo en el que pueda volver a demostrar esas buenas cualidades futbolísticas que lo hicieron un hombre importante en el esquema de Alexandre Guimaraes y un América que siempre los recordará por la estrella 14.