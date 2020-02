Ausencias de Carrascal, Rangel y más: palabras de Guimaraes en América

La alegría del triunfo se sintió en el camerino del América de Cali luego de superar 2-0 este sábado al Medellín. El técnico Alexandre Guimaraes dejó claro que de aquí en adelante todos los jugadores van a tener la posibilidad de actuar, teniendo en cuenta que se acerca el debut en Copa Libertadores frente a Gremio.



Acerca de si ésta esta es la mejor versión de América 2020, dijo que “mejoramos lo que habíamos hablado con los jugadores para mejorar la producción de juego de acuerdo con el partido anterior, que fue bueno antes de las dos expulsiones. Los futbolistas se aplicaron muchísimo para hacer eso hoy, dominamos casi todo el juego y eso es lo que pretendemos”.



También se refirió a si le hicieron falta Carrascal y Rangel: “Para gustos hay todo, lo importante es que hoy los que entraron lo hicieron enchufadísimos y eso es lo que necesitamos, en este semestre no se trata de titulares o reservas, tenemos un equipo titular de 20 jugadores, por eso pedimos la profundidad en el plantel en cuanto a calidad, para que si no estaba Rangel pudiéramos con Adrián, si no estaba Carrascal a Yesus, cuando se lesionó Paz pudo entrar Jaramillo, luego con la lesión de Adrián lo hizo Arias, Pérez tuvo el infortunio en el entrenamiento el jueves, pero creo que ya para el próximo partido estará.. Eso es lo que nosotros sabemos, hay que ir jugando con todos ellos, dándoles la oportunidad de acuerdo al rival y a partir del 3 de marzo, cuando enfrentemos a Gremio, vamos a tener un montón de partidos y tienen que estar preparados para la oportunidad”.



En cuanto al manejo que se dio en el entretiempo para que América fuera más ofensivo respondió: “Creo que los dos tiempos lo jugamos bastante bien, quizás hubo un momento en que en el primero quisimos ser muy vertiginosos y perdíamos rápido la posesión del balón y eso los ayudó a desahogarse un poco, pero se habló de seguir insistiendo en la circulación rápida de pelota, que siguiéramos encarándolos con movimientos con bola o sin bola, sin perder las referencias ofensivas cuando pasábamos al taque, hoy otra vez volvimos a sacar el arco en cero, que para nosotros es muy importante, porque gol tenemos siempre”.



De igual forma explicó la razón del triunfo de América. “Fuimos superiores durante todo el partido, supimos bien a qué jugar de acuerdo a la observación que habíamos hecho del rival, también cuando tuvimos ventaja numérica al quedarse ellos con diez, América hoy gana por merecimientos”.



¿En el primer tiempo presionó bien al DIM, pero por qué perdía el balón? “Lo de la pelota quieta lo habíamos hablado con ellos, percibimos algunas situaciones que habían dado en el primer tiempo, lo conversamos en el vestuario para apurar más esas situaciones y estuvieron fantásticos para eso. En cuanto a la presión faltó quitar un poco el pie en el acelerador cuando ya recuperábamos y teníamos el arco rival de frente, tal vez el que recuperaba se quedaba en neutro y al final la decisión no salía como debía ser”.



¿Le gustó más tener dos o tres en el mediocampo? “Creemos que por los jugadores que tenemos, para no quitarles la libertad de atacar, tenemos que ser muy flexibles, para atacar o defender, a veces quedábamos con Paz o con Carlos, es el constante movimiento y a partir de allí es cómo quedamos y cómo nos armamos, cada vez lo vamos haciendo mejor”.



¿Le dejó satisfecho el comportamiento defensivo? “Hoy la acción de Chaux nos desahoga el partido, es una jugada de arquero grande, como lo estuvo ante Boyacá Chicó, a partir de que nosotros podamos mantener esa solvencia defensiva, porque tuvimos con Segovia jugadores más especialistas, pese a que Jaramillo nos ayudó allí. Después manejamos muy bien el volumen ofensivo, con situaciones por un sector de la cancha, después con verticalidad, así que el volumen como tal fue muy bueno, prácticamente quitando un ratico del primer tiempo, después de que volvimos a interpretar la situación fuimos superiores”.



“Tenemos dos semanas largas para todavía meter mucho más esos conceptos, porque una vez juguemos el clásico acá con el Cali, prácticamente no vamos a tener tiempo para entrenar, luego que tenemos que manejar los mejores”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces