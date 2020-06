Con los taches arriba: Matías Pisano presentó demanda contra América

Unos días después de que se despidiera de la afición en Instagram con un mensaje de agradecimiento por la experiencia vivida con el campeón colombiano, el argentino Matías Pisano sorprendió a los directivos del América de Cali este martes con una demanda por supuesta falta de pagos de su salario durante la pandemia y daños morales.



Pisano fue uno de los miembros del plantel cuyo contrato fue suspendido a raíz de las dificultades financieras producidas por el covid-19 tras no llegar a un acuerdo en materia de rebaja salarial, junto al técnico Alexandre Guimaraes y el defensor central gaucho Juan Pablo Segovia. La institución había determinado con anticipación que tampoco haría uso de la opción de compra por él, que rondaba los $3.000 millones.

Alejandro Zorrilla, uno de los abogados de América, le confirmó a 'Americaenlared' y luego a FUTBOLRED que efectivamente el jugador instauró una demanda en contra de la institución.



“Es cierto, la demanda fue presentada. Son temas jurídicos que no nos podemos a hablar ahora de eso, es un proceso pendiente y no puedo hablar del tema porque es algo que está judicialmente en trámite, es una demanda que quedó presentada”, señaló el profesional del Derecho en contacto con este portal.



Las últimas actitudes de Pisano no fueron bien recibidas en el club. Hace poco, una vez conoció que no seguiría en el equipo, cuestionó las condiciones de la sede deportiva de Cascajal y lo que para él son algunas carencias en las divisiones menores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces