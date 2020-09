Luis Paz y el 'regalo' de jugar y triunfar en su día de cumpleaños

Muchos dedican el día de su cumpleaños a estar en casa, acompañados de su familia, pero hay otros cuyos compromisos laborales los obliga a pasar esa fecha lejos de sus seres queridos.



En este último caso, pasa con frecuencia en el fútbol y el volante Luis Alejandro Paz no fue ajeno este martes al celebrar los 32 en Barranquilla, afortunadamente con tres puntos frente al Junior.



Muy emocionado, dijo que “soy afortunado en el día de cumplir años Dios me da ese regalo de poder jugar al fútbol, porque me llena de la alegría salir, me da la fortuna con un triunfo de esta manera, sabemos de lo que es Junior, un equipo grande en su casa, salió a hacer su trabajo, supimos revertir y tener esa resiliencia ante la adversidad, esa fortaleza mental y física para superar cada momento, esa inteligencia, esa estrategia, a Dios gracias por la victoria y a todos mis compañeros por ese esfuerzo que se dio, se demostró que es de todos hicieron los cambios para que el profesor vio probables para que el equipo siguiera creciendo y todo mundo aportó su grano de arena para dar este primer paso, seguimos con los pies en la tierra, la cabeza tranquila porque todavía falta un partido de vuelta que es el más difícil para lograr ese objetivo de ser campeones”.



Paz agregó que el “el equipo se sintió contento, afortunado, porque después de tantas espera Dios nos da ese privilegio de ser los primeros dos equipos en volver a las canchas, el equipo se sintió muy bien, se vio acoplado, unido, bien físicamente, con una idea clara, ímpetu, sacrificio, con una fortaleza mental que es fundamental para este tipo de partidos y para todo lo que se nos viene”.



Sobre lo que debe mejorar el equipo, advirtió que “es algo un poco evidente, en este tipo de partidos en esos primeros minutos hay que estar siempre atentos y no dar ventajas, tuvimos la fortuna de revertir un partido adverso, muchas veces no se puede, pero ese tipo de ventajas sabemos que no las podemos dar, somos conscientes, somos seres humanos, es un partido de fútbol y hay errores y hay aciertos. Todo hace parte de este proceso, este aprendizaje, y lo más importante es que nos demuestra que tenemos el coraje suficiente para luchar por lo que queremos, por el objetivo de hoy, vamos tranquilos y muy convencidos de que podemos lograrlo y luchar por lo que queremos, así como conseguir esta copa”.



Luis Alejandro explicó la forma en que le dieron vuelta al marcador: “El profesor dio puntos clave en los cuales el equipo se destacó, por lo que se hizo dentro del terreno de juego fuimos justos ganadores; seguimos con humildad, sabemos que empezamos bien, pero todavía nos falta nos falta un arduo camino para seguir cosechando triunfos. En Junior, después de la expulsión el profesor Comesaña dio sus indicaciones, armaron un buen bloque y se nos dificultaba, después de un momento de un momento de pronto de entrar en desesperación tuvimos las buenas directrices que nos dio el ‘profe’ en el entretiempo, nos llenó de tranquilidad, de convencimiento de lo que veníamos haciendo, se tocaron unas piezas, pudimos encontrar los espacios y detrás de eso obtener los goles que nos dieron la victoria”.



De otro lado, al final del compromiso en Barranquilla, el técnico Juan Cruz dejó una frase en el aire: “Si Carrascal sigue manteniendo un nivel como el que mostró el martes, tiene que ser llamado a una convocatoria de Selección Colombia, lo quiero decir porque lo siento, lo he hablado con él y es uno de los objetivos que tenemos”.



América regresó la tarde de este miércoles a Cali para preparar el juego de vuelta de la Superliga. La novedad más importante es la contractura muscular que presentó Yesus Cabrera cuando ingresó en el segundo tiempo, lesión que –aunque amaneció bien y lo revisarán este jueves– lo sacaría del encuentro del viernes (7:00 p.m.) y está en duda para el de Copa Libertadores el 16 en Porto Alegre, frente a Internacional.



