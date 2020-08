Luis Paz habló de todo en América: entrenamientos y su actualidad

América de Cali estrena cuerpo técnico en busca de hacer una buena campaña en la Liga 2020, en la que defenderá su título de la temporada pasada, pero tal vez su sistema de juego no sufra mayores variaciones.



El argentino Juan Cruz Real entiende que no es prudente modificar lo que en buena forma venía haciendo el plantel con Alexandre Guimaraes, y los jugadores consideran que es una buena determinación, teniendo en cuenta las restricciones propias del protocolo para enfrentar la pandemia y el poco tiempo que habrá para los entrenamientos colectivos.

Luis Alejandro Paz, volante escarlata, dialogó con FUTBOLRED y se notó muy positivo respecto a las prácticas individuales y a lo que puede lograr el campeón colombiano con el nuevo cuerpo técnico.



Sobre los entrenamientos indicó que “gracias a Dios todo bien, este miércoles cumplimos 29 días en el campo, es algo atípico entrenar así, cada quien por un carril, no tener contacto con el compañero, pero de resto bien, estar en una cancha, así sea a distancia compartir con los compañeros, eso nos acerca un poco más y es algo muy diferente a lo que estábamos haciendo”.



De la sensación que les deja el hecho que no puedan ni siquiera saludarse de mano: “al comienzo uno se sentía raro, pero ahora ya convivimos con eso, nos hemos ido adaptándonos a los protocolos, porque antes se nos olvidaba, los hemos ido interiorizando y de lo que no es normal estamos de una manera normal, como se dice, somos animales de costumbre y ya nos estamos adaptando”.



De igual forma, se refirió al momento ideal para volver a entrenamientos grupales: “Si fuera por nosotros, desde el primer día, pero hay que esperar lo que indiquen el Gobierno y los entes de salud, ellos son los que manejan ese tipo de decisiones y el protocolo, ojalá sea solo lo más pronto posible para que las se puedan trabajar mucho de lo que se está haciendo”.



Acerca del ritmo de competencia que acumulan rivales de Copa Libertadores como Gremio e Internacional, de Porto Alegre, dijo que “en Brasil ellos empezaron hace rato, con el torneo estadual y comenzaron el Brasileirao, según lo que hemos conocido, en el momento en que juguemos contra ellos llevarán cerca de 16 o 18 partidos, una diferencia buena en ventaja para ellos, pero esas son las circunstancias que nos pasaron a nosotros, esperamos que acá en Colombia prontamente se reactive todo para empezar a jugar una serie de encuentros para llegar con buen ritmo a esos compromisos que lo sabemos lo importante que son para el equipo”.



Acepta que aunque todavía están en entrenamientos individuales, han tenido la oportunidad de hablar sobre la parte colectiva y el funcionamiento táctico: “Sí, claro, eso lo hemos visto porque se trata de buscar los recursos. A veces en la tarde hacemos videollamadas por zoom y el profesor nos muestre videos de lo que él quiere, por posiciones, en la parte defensiva, la parte ofensiva, y en la cancha también con las distancias trata de parar la parte ofensiva y el movimiento que a él le gusta, permitirnos la idea que quiere con nosotros y que quiere agregar a lo que ya traíamos”.



¿Hay mucha diferencia con lo que venían haciendo con el profesor Guimaraes? “No, la diferencia no es mucha, hay varias cositas distintas, pero no son muchas. Además, el ‘profe’ desde que llegó dijo que por algo habíamos hecho lo que habíamos conseguido y sería irresponsable de parte de él cambiar todo, y que a lo que tenemos allí agregarle cositas que le parece que nos va a hacer mucho mejores, lo que nos va a mostrar sí sirvió o no son los resultados, pero es importante potencializar lo que ya se tiene, es lo que más trabaja”.



En cuanto a si el funcionamiento se va a resentir con la salida de dos jugadores importantes como Matías Pisano y Michael Rangel, sostuvo que “creo que en esa parte sería en la hora de hacer un recambio, por la experiencia de los cuatro o cinco jugadores que se fueron, de resto, obviamente sabemos la calidad que tienen, los grandes jugadores que son, pero igual que los que quedamos acá tenemos un buen equipo y por ese lado creería que donde sí nos vamos a ver afectados es a la hora de tener que hacer el recambio con esa experiencia, bagaje y calidad que los jugadores tienen”.



De la preparación física hecha por Christian Juliao señaló que “bien, él tiene su estilo como miembro del cuerpo técnico, es como todo, uno está acostumbrado a los cambios de técnico, cambiar de quipo y hay que tener la capacidad de adaptarse rápido a ese tipo de cambios. Estamos trabajando de muy buena manera y esperamos tener grandes resultados en la competencia”.



De igual forma, dedicó unas palabras al médico Gabriel Ochoa Uribe, fallecido el pasado sábado en Cali: “Todos sabemos que hace parte de la historia del fútbol colombiano, más en América, con tristeza por su partida y quiero entregar mi sentido pésame a su familia, su hijo, el doctor Germán Alberto, que ya trabaja con nosotros como médico en el equipo, le he hemos sentir nuestro pesar, es una situación que todos en un momento tenemos que vivir con familiares, padres y demás. Muy tristes, porque se va un gran, ídolo, ícono, histórico de América y el fútbol colombiano”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces