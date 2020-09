Horas clave para que América de Cali defina su nueva contratación

Luego de conseguir los tres puntos frente al Atlético Bucaramanga en la fecha 9 de la Liga, el conjunto escarlata tiene la mira puesta en el partido contra Universidad Católica por Copa Libertadores y frente a Deportes Tolima por el campeonato local.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el cuadro escarlata está en la búsqueda de un nuevo arquero para la temporada, por lo que Juan Cruz Real no solo estará enfocado en los encuentros, sino en el posible nuevo refuerzo para su plantel.



El candidato número uno para llegar a los Diablos Rojos es Roameth Romaña, un joven arquero con pasado en Tigres F.C. y Jaguares, que está a la expectativa sobre su futuro.



"La noticia la recibo el día de ayer por medio de Adel Harami (representante), que me había ofrecido al América de Cali. Él es el que está en diálogo con las directivas del club", le dijo el guardameta a FUTBOLRED.

Asimismo, Harami, representante de Romaña, le aseguró a FUTBOLRED que el desenlace de la negociación depende de la aprobación del estratega, pues en América ven con buenos ojos el fichaje del golero y será Cruz Real quien defina en las 'próximos días', la vinculación del guardameta: "Romaña fue ofrecido a América, es una opción como lo dijo el presidente. Faltaría la aprobación del DT", precisó.



Por último, el agente informó que Romaña es un jugador libre y América de Cali es la única opción en Colombia, por lo que el objetivo, por ahora, es fichar por el conjunto escarlata. No obstante, también se conoció que, de no darse la negociación, el portero podría jugar en el fútbol del exterior, pues si bien no dio a conocer el club, España sería un posible destino.

Así las cosas, se espera que América de Cali defina la contratación de un portero en los próximos días, ya que es una prioridad, ante la baja de David Quintero por lesión (tercer arquero) y la futura ausencia de Joel Graterol por convocatoria con la Selección de Venezuela. Horas clave para definir su nueva contratación.