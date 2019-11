Guimaraes no deja nada al azar: fortalezas para enfrentar a Santa Fe

Alexandre Guimaraes tiene bien estudiado a Santa Fe. Lo ha enfrentado dos veces, ambas en El Campín, con un triunfo y una derrota, pero el de este jueves (7:30 p.m.) será el primer partido que los ponga cara a cara en el Pascual Guerrero.



El entrenador brasileño, nacionalizado costarricense, no acostumbra a dejar ver sus entrenamientos de fútbol, siempre el ingreso de los periodistas se autoriza cuando sale el último jugador de la cancha. En la práctica matinal del martes se enfocó en pedir mucha concentración a sus volantes y defensores en el momento en que el elenco capitalino arme sus contraataques, esas rápidas transiciones que le favorecieron bastante en el compromiso de ida del cuadrangular B.



Sobre la buena campaña que ha cumplido hasta el momento, afirma que “lo que hemos intentado desde que llegamos fue intentar darle una cara al América, que lo haga competitivo, en ese camino siempre hay unos pasos más grandes y otros más pequeños, otros quizás para volver a coger impulso, pero atrás nunca hemos ido, y eso sí que el grupo lo ha demostrado, es lo que la hinchada nuestra retribuye con su apoyo y presencia, estoy seguro que el jueves esto va a estar repleto, pero personalmente ya tengo mucho recorrido y no es una cosa que me quite el sueño”.



Guimaraes agrega que “lo que sí me alegra es que en este espacio ha habido una comunión tremenda entre cuerpo técnico y jugadores, y producto de esa comunión, la asimilación de los conceptos que hemos intentado proponer al equipo se ha hecho a una velocidad que muchas veces uno cree que no se iba a poder. Eso es lo que me pone contento. Lo demás, no hemos ganado absolutamente nada, todo lo que se ha hecho acá ha sido muy bonito, pero sabemos que nos faltan noventa y pico de minutos para jugar el partido más importante del año para nosotros y que tenemos que jugar muy bien, tenemos que dar el triple para poder alcanzar esa final”.



De igual forma, se refirió a lo puede resultar en un partido en el que ambos necesitan ganar: “En intención es el típico juego que todo mundo espera ver, del dicho al hecho hay mucho trecho, a nosotros nos interesa hacer un partido en el que nuestras fortalezas se vean más y ocultar lo máximo posible lo máximo posible las opciones para que el rival nos anote”.



Acerca de lo que podría favorecerle al América que no venga Jefferson Duque con Santa Fe, señaló que “no podemos caer en esa trampa, los jugadores que está en la planilla de América o Santa Fe son todos muy competitivos, o sino no estuvieran, nosotros no podemos caer en esa trampa porque uno ya jugó y sabe lo que es eso. El futbolista que no ha tenido muchos minutos está esperando y claro que el jugador que ellos van a poner en esa posición va a dar el máximo, la gente que esté cercana a él tiene que estar muy atenta”.



Recalcó que cree totalmente en el plantel escarlata: “La confianza en mi equipo está por encima de cualquier cosa, del jugador que el rival quiera poner, tengo una fe inquebrantable en este grupo porque así me lo han demostrado, y están deseosos de jugar este partido para dar el máximo y poder alcanzar una final, pero el rival ha hecho también un trabajo extraordinario, su técnico ha tenido una campaña bárbara y va a ser un juego tremendo”.



¿Qué significa que en 25 partidos de este semestre solo en uno no haya anotado y que en el Pascual solo haya perdido uno? “Nosotros en muy pocos partidos no hemos podido anotar, y eso es importante, más aun jugando estos compromisos de instancias definitivas, estamos cerca de alcanzar al goleador del campeonato”.



¿Lo más importante ante Santa Fe será la concentración para volverse más competitivo? “Indudablemente, son partidos en los que vos no podes perder ningún detalle del juego, ninguno. Cuando nosotros hemos tenido esa focalización, no solo en los partidos del cuadrangular, cuando ganamos en lugares en que América no lo había logrado anteriormente, en Barranquilla, Ibagué, Bogotá… es porque el equipo ha entrado en ese estado mental y eso para este juego es imprescindible”.



Tiene soñando a los hinchas con el regreso a una final después de 11 años, con la mejor campaña después del ascenso, ¿qué les pide ahora?: “Estén totalmente seguros que vamos a dar el máximo y un poquito más, eso ha caracterizado a este grupo, que la gente que lo vea en el Pascual o en otro sitio nos esté echando buenas vibras porque necesitamos de esa energía”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces