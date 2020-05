El panorama de América: los que se pueden ir y sueldo de futbolistas

Pasan los días y los clubes siguen buscando acuerdos con sus jugadores para estar tranquilos en caso de que el Gobierno nacional autorice la reanudación de la Liga I-2020 en el segundo semestre, o si, por el contrario, se juegue un solo campeonato largo.



Sin embargo, uno de los equipos que aún no llega a un arreglo entre directivos y plantel, incluido el cuerpo técnico, es el actual campeón colombiano: América de Cali. El panorama no es nada halagador, porque frecuentemente su máximo accionista, Tulio Gómez, se ha referido a la difícil situación financiera de la institución, agravada por el covid-19, y por su presidente, Mauricio Romero, parece no estar autorizado para hablar del tema, aunque hace pocos días pidió unión de parte de los 36 conjuntos del país.

Dos de sus futbolistas, Matías Pisano y Michael Rangel, tienen opción de compra hasta el 30 de junio, pero la realidad es que en este momento con los estragos económicos de la pandemia no se vislumbra alguna posibilidad de que sigan. Aparte, Pisano es pretendido por la Universidad Católica, de Chile, contactos que reconoció el mismo extremo argentino.

De igual forma, se ha mencionado que a Duván Vergara -cuyos derechos federativos y deportivos fueron adquiridos por el cuadro escarlata-, lo quieren de Holanda y Estados Unidos, lo que significaría una bomba de oxígeno para las debilitadas arcas del conjunto vallecaucano.

Otro futbolista que tiene mercado por sus buenas actuaciones es el volante sucreño Rafael Carrascal, pero América primero tendrá que resolver el polémico caso de su transferencia con el Tolima.

De los tres laterales derechos del equipo: Daniel Quiñones, Cristian Arrieta y Juan Pablo Zuluaga, uno tendrá que salir, y todo indica que será el ex Jaguares, cuyo vínculo también concluye en junio y no es tenido en cuenta por Alexandre Guimaraes.

El lateral izquierdo Héctor Quiñones, que venía de recuperarse de una lesión de rodilla, de igual forma se le vence el contrato el 30 de junio.

Continúa la incertidumbre del regreso de la Liga, en América tampoco no hay nada oficial, pero no sería extraño, si eso se da, que el elenco rojo reduzca ostensiblemente el costo de su plantilla y empiecen a tener presencia juveniles como Juan Diego Nieva, Kevin Andrade, Daniel Cifuentes, Santiago Moreno, Gustavo Carvajal y Émerson Batalla.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces