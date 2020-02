Rangel, Carrascal y más: Mauricio Romero y la realidad del América

Aparte de su cercano debut en la Copa Libertadores, frente al Gremio de Porto Alegre, América de Cali maneja otros temas de coyuntura como la continuidad del goleador Michael Rangel, la apelación a la Dimayor por la sanción a Rafael Carrascal y el dinero que deben pagarle al Tolima por el volante sucreño tras su polémica vinculación al cuadro escarlata.



Para darle claridad a todos esos temas, FUTBOLRED habló con Mauricio Romero, actual presidente de la institución, quien se mostró muy optimista por lo que tiene que ver con sus funciones administrativas y los aspectos mencionados.



La primera inquietud fue si ahora se ve más tranquilo al técnico Alexandre Guimaraes por contar con una mayor cantidad de variantes nominales para los dos torneos: “Lo veo preocupado porque no sabe a quién poner (risas) y eso siempre es bueno, afortunadamente en este semestre tenemos la posibilidad de contar con una nómina más amplia, y eso para los torneos que vamos a enfrentar es fundamental”.



¿Cuál es la actualidad del caso Michael Rangel? “Por el momento tenemos contrato con él hasta junio, con una opción de compra, esperaremos, todos estamos muy esperanzados en que pueda continuar, pero sabemos cómo son los movimientos del mercado, en cualquier momento puede salir una oferta que satisfaga los deseos de él, del club, y tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Por el momento continúa con nosotros”.



Acerca de un rumor que se había ventilado de que el club iba a hacer uso de la opción de compra al Junior y Nacional por Michael Rangel antes del mes de junio, señaló que “vamos a esperar, en este momento todavía el mercado tiene movimiento y miraremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días, realmente es una ilusión seguir contando con Michael, no solamente en este semestre sino por mucho tiempo. Queremos que se quede y estamos tratando de brindarle todas las garantías para que se aleje de esta situación, que no es fácil como jugador, que pueda concentrarse en el juego y que Dios determinará cuál es el momento para que él se vaya”.



De si las ofertas se quedaron allí, en el escritorio, dijo que “no puedo decir que estén quietas, porque el movimiento siempre está, hay requerimientos de mucha gente, de mucho empresario, cartas de autorización para poder moverlo, pero por ahora no tenemos nada concreto por él”.



En cuanto a la apelación por la sanción a Carrascal, sostuvo que “estamos en eso, la presentamos, tenemos ilusión de que se pueda bajar la sanción, porque es un jugador muy importante para nosotros”.



Entrando en el tema del debut en Copa Libertadores frente a Gremio, señaló que “es una ilusión grande para la hinchada, directivos, jugadores, con un rival histórico como Gremio, para nosotros representa una gran oportunidad de mostrar el equipo a nivel internacional, y lo asumimos de esa manera. Creo que tenemos equipo para competir, lo hemos demostrado y creo que con el rodar de este mes el grupo estará en óptimas condiciones”.



Sobre el caso con Tolima por Rafael Carrascal, agregó que “el proceso va en el desarrollo normal del mismo, seguramente esperaremos qué determina la comisión, pero por el momento queremos concentrarnos simplemente en que el jugador pueda volver a estar posibilitado para actuar. No queremos adelantarnos a emitir ningún juico al respecto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces