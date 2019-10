Alexandre Guimaraes habló de su supuesta salida de América de Cali

Alexandre Guimaraes confirmó que efectivamente se reunió con los directivos del América, como lo hace todos los lunes en la cita de la Comisión Técnica, para explicar lo que fue el rendimiento de su equipo en la derrota 3-2 frente al Deportivo Cali, en el clásico vallecaucano 287.



Después del entrenamiento matinal y tras el almuerzo, el entrenador brasileño-costarricense, habló con 'Antena 2 Cali', dando luces a algunas situaciones como que el arquero Arled Cadavid sería titular este miércoles frente al Unión Magdalena. Y reconoció que es una obligación ganar el compromiso para mantenerse entre los ocho de la Liga II-2019 o puede venirse un nubarrón en el futuro del club.



“Nosotros dimos las explicaciones de lo que hicimos frente al Cali y ellos la entendieron. No fue una equivocación porque el partido se dio conforme se fue llevando”.



También se refirió a la decisión de excluir de la convocatoria y por ende de la lista de suplentes a Jeison Medina, por lo que en las variantes no tenía siquiera un delantero, sino defensas y volantes. “En el momento en que metimos a Pisano nos ayudó, lo mismo los otros dos jugadores que lo hicieron, para el partido no vimos la necesidad de incluir otro delantero”, no fue una equivocación porque el partido conforme se fue dando nos dio la razón”, señaló.



De igual forma, se le consultó sobre el bajón del equipo y si ha pensado en renunciar: “El recorrido que he tenido me da las bases para pensar y analizar el porqué de los últimos resultados, estoy convencido de que el único partido realmente malo que hemos tenido fue el de Huila aquí en casa, en los otros el equipo ha mostrado el fútbol competitivo que creemos. No veo ninguna razón por la cual pensar en dar un paso al costado, estamos en el fútbol y sabemos que tenemos que ganarle a Unión para sumar 26 puntos, ganando los partidos que tenemos en casa aún dependemos de nosotros mismos, es claro que hay situaciones que hacen que todo tenga un relieve diferente porque es América, pero debo mantener la calma y darles esa confianza a los jugadores, después será el fútbol como tal que diga lo que pueda pasar”.



Acerca de la debilidad defensiva que lo tiene como el equipo con más tantos recibidos de los que actualmente están entre los ocho, sostuvo que “si lo vemos de esa manera somos el tercero o cuarto equipo con más goles anotados, nosotros el peor partido fue el que perdimos ante Huila, las otras situaciones en que nos anotado, gran parte de ella han sido por cuestiones muy puntuales, ni porque fuimos demasiados defensivos o demasiado ofensivos, son situaciones de cómo marcar cuando no tenemos la pelota en el momento de estar en zona contraria, allí es cuando de pronto hemos fallado. Me remito a las situaciones, una cosa es que el rival te ataque y anote goles y otra que se pierda el balón cuando estemos atacando. Hasta seguimos en zona de clasificación, estoy claro que hemos dejado ir puntos importantes y que mañana tenemos que ganar”.



Otro punto que se le tocó es que Duván Vergara hace pocos días dijo que estaba cansado, y así se vio por momentos el equipo ante el Cali. ¿Será que la pretemporada no estuvo acorde?: “En la pretemporada hicimos lo que necesitábamos, son baches que todos los equipos hemos tenido, exceptuando a Alianza Petrolera, algunos más prolongados que otros, lo que no se ha analizado es que a nosotros se nos fueron incorporando jugadores ya comenzado el torneo, estando un tiempo parados, y aun así nos han rendido, en este momento no es un tema que a mí me preocupe”.



Llamó la atención la respuesta sobre la posibilidad del regreso de Arled Cadavid: “Cuando tengamos la alineación este martes podría responder esa pregunta”.



Finalmente, fue interrogado sobre si las cosas no le salen este miércoles con el Unión Magdalena y se da su salida, cobraría lo que le falta del contrato: “Estamos hablando de hipótesis, son cosas privadas que no tengo porque hablar de acá”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces