Carnaval rojo: América venció a Nacional y clasificó a cuadrangulares

Un adagio de la jerga popular reza que “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, algo que el América de Cali aplicó muy bien este sábado para derrotar 2-1 a Nacional por la fecha 18 en el Pascual Guerrero, acabando con 10 años de paternidad verde y al mismo tiempo sumar 32 puntos para ubicarse parcialmente segundo y clasificarse con dos jornadas de anticipación a los cuadrangulares de la Liga II-2019.

Fue un primer tiempo intenso, con pocas llegadas y algunos altibajos, pero en ambos equipos faltaba contundencia. Aunque Michael Rangel tenía reservada una obra maestra en la parte final de dicho periodo para desatar la euforia en un escenario colmado con más de 35.000 espectadores, y luego Duván Vergara –gran figura del encuentro– selló la justa victoria del local en el complemento.



Las declaraciones entregadas durante la semana por Neto Volpi sobre el trabajo del preparador de arquero Diego Gómez provocaron que no fuera tenido en cuenta como titular, y en el puesto estuvo Arled Cadavid, que sufrió el partido solo en las últimas acciones.



Desde el comienzo la orden de Alexandre Guimaraes fue no transportar tanto el esférico y tocar de primera intención, recostando su ataque por el costado izquierdo, donde desequilibraba Duván Vergara y recibía frecuentes faltas, porque Michael Rangel era bien marcado por la defensa verdolaga. No obstante, fue un conjunto muy solidario para contener las intenciones del rival, al único que no lo había ganado desde su retorno a primera división.



La primera llegada se originó por ese sector, cuando Edwin Velasco centró al área y Rangel no pudo hacer contacto con el balón, a los 6 minutos. El constante asedio por la izquierda hizo que a los 10 minutos ya estuvieran amonestados Helibelton Palacios y Daniel Bocanegra.



Nacional se zafó del dominio rojo y se aproximó al área con Hernán Barcos tras una mala entrega de Juan Pablo Segovia, pero que no tuvo consecuencia.



Vergara volvió a ser protagonista por su zona a los 19 y envió un centro a ras de piso que se paseó por el área chica de Nacional sin encontrar un receptor.



El partido decayó un poco en emociones y fue el visitante el que adelantó sus líneas y recostó al América en su sector posterior. Aparte de Rangel, hombres como Carlos José Sierra y Matías Pisano aportaban poco en ataque. Pero Sierra se acordó de su buena condición para rematar desde media distancia y a los 25 probó abajo a José Fernando Cuadrado.



Equilibradas las acciones, el balón se paseó por ambas áreas, con buenas transiciones ofensivas, aunque Nacional elaboraba mejor desde la mitad de la cancha, solo que le faltaba precisión en la última jugada.



Pero vendría lo mejor de la contienda. A los 42, Vergara cobró un tiro de esquina por izquierda, Segovia cabeceó para dejar el balón en el área y Michael Rangel, de espaldas al arco, se inventó una chilena antes del achique de Alexis Henríquez, la pelota rebotó en el piso y tomó altura para superar a Cuadrado sobre la parte superior del poste derecho. En letras de molde: golazo, que pagó la boleta, puso a su equipo en ventaja y con él el atacante santandereano sumó 9 dianas con la camiseta roja en este semestre.



Yerson Candelo, que tantas veces se destacó con el Cali por la parte diestra, en esta ocasión jugó por izquierda sin protagonismo, lo mismo que Jarlan Barrera y apenas era lógico que Barcos tampoco hiciera daño a la defensa escarlata.



Con el gol en contra, Nacional buscó con insistencia en el segundo tiempo el tanto del empate. Por eso entraron Ceppelini y Patricio Cucchi por Brayan Rovira y Barcos. Sin embargo, los ‘diablos’ se defendieron bien y cuando tuvieron espacio pasaron rápido a zona verdolaga.



Y así llegó el segundo de la justa victoria escarlata. Sierra le sirvió un balón a Vergara por la izquierda, el extremo dejó atrás a Muñoz y ante el achique de Cuadrado anidó el balón sobre el palo izquierdo para el 2-0 a los 24.



Sin mucha presión, los visitantes se acercaron en una acción en que Cucchi metió el esférico de zurda y Cadavid lo sacó de la raya, le volvió a quedar al argentino que lo levantó y pegó en el brazo izquierdo de Segovia, pero el árbitro Mario Herrera no dio el penal.



A los 46, Baldomero Perlaza cabeceó un tiro de esquina desde la derecha tras anticipar a Cadavid y lograr el descuento de los antioqueños. Pero el dramatismo se apoderó de los hinchas cuando Ceppelini estuvo muy cerca de conseguir la paridad a los 49 en un centro desde la derecha.



En la fecha 19 de la Liga, América visitará al Cúcuta el viernes 25 de octubre (7:30 p.m.), mientras que Nacional será local ante Envigado el miércoles 23 (6:15 p.m.).



Síntesis

América de Cali 2-1 Atlético Nacional



América de Cali: Arled Cadavid (6); Daniel Quiñones (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Edwin Velasco (6); Luis Alejandro Paz (6), Rafael Carrascal (6), Carlos José Sierra (6), Matías Pisano (6), Duván Vergara (9); Michael Rangel (8).

Cambios: Yeison Medina (6) por Duván Vergara (33 ST), ST), Jefferson Murillo (SC) por Matías Pisano (43 ST) y Pedro Franco (SC) por Rafael Carrascal (45+4 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Alexis Henríquez (4), Christian Mafla (5); Brayan Rovira (6), Baldomero Perlaza (6), Daniel Muñoz (6), Yerson Candelo (4), Jarlan Barrera (4); Hernán Barcos (4).

Cambios: Pablo Ceppelini (5) por Brayan Rovira (17 STT), Patricio Cucchi (5) por Hernán Barcos (17 ST) y Juan Pablo Ramírez (5) por Helibelton Palacios (33 ST).

D.T.: Pompilio Páez.



Goles: 1-0: Michael Rangel (42 PT, de chilena). 2-0: David Vergara (23 ST). 1-2: Baldomero Perlaza (45+1 ST, de cabeza).



Amonestados: Michael Rangel (34 PT), Edwin Velasco (29 ST) por América. Helibelton Palacios (5 PT), Daniel Bocanegra (10 PT), Daniel Muñoz (38 PT), Pablo Ceppelini (38 ST) por Nacional.



Expulsados: no hubo.



Partido: Intenso.



Figura: Duván Vergara (9).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 35.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (5).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces