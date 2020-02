‘Los jugadores hicieron todo el esfuerzo’: Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes, técnico del América de Cali, reconoció que la actuación de su equipo no fue la mejor, pero señaló que sigue en la búsqueda de situaciones para potenciar el grupo antes de la Copa Libertadores.



El entrenador brasileño también agradeció el acompañamiento de los aficionados escarlatas en una plaza cercana a la capital vallecaucana, ante un rival que normalmente no concita una gran cantidad de espectadores.

¿Qué concepto tiene del desarrollo general del partido? “Ha sido una semana desgastante para nosotros, no es fácil, pero antes que nada tengo que decir que el respaldo de la afición hoy fue tremendo, fue impresionante ver toda esta plaza toda roja. Los jugadores hicieron todo el esfuerzo para conseguir la victoria, tuvimos que remar muy fuerte para conseguir un resultado positivo en Montería, con una alta temperatura, luego el viaje acá casi enseguida en bus, por más cerca que sea desgasta. Los jugadores se aplicaron al máximo para ganar. Ya algunas situaciones que se dieron para cerrar el juego, sabemos que tenemos que mejorar porque se viene una gran carga de partidos”



Precisamente, de lo que tendrá que repasar en los entrenamientos, señaló que “hoy nos faltó el último pase para realizar algunas acciones que son especialidad nuestra como las transiciones, las estaremos viendo en esta semana, como otras que se dieron en salida de pelota nuestra, tanto en Montería como hoy; teniendo una semana larga vamos a poder trabajar”.



Sobre una variante que hizo también en Montería, al ubicar en un tramo del segundo tiempo a Luis Paz y Rodrigo Ureña: “Precisamente es ir analizando la situación cuando se puedan tomar algunos riesgos para ser más ofensivos, lo hicimos en Bogotá y salió bien, después en algunos entrenamientos empezamos a hacerlo con Ureña y él lo está entendiendo bien, son recursos que tal vez en esta temporada los seguiremos haciendo cuando la situación del juego lo amerite”.

Por su parte, John Jaime ‘la Flecha’ Gómez, timonel de Chicó, destacó lo mejor del cuadro boyacense: “quedo satisfecho por la entrega, la actitud que tuvo mi equipo es de resaltar, nos deja muy contento pero un poco tristes el resultado. Implementamos buen fútbol, todas las líneas estuvieron bien, el balance es positivo en cuanto al planteamiento táctico. Nos faltó un poco en lo que necesitábamos hacer”.



Sobre si mereció más, señaló: “Hablar de justicia no, porque el equipo estuvo bien en la parte táctica, el fútbol a veces es caprichoso, el penal no tiene discusión, me pareció penalti en una jugada inesperada, y eso está en lo que pueda pasar”.



¿Respetó mucho al América? “No tanto respeto, pero sí precavidos, porque al frente teníamos al equipo campeón, a los muchachos por momentos se les hizo que había que salir a buscar el partido. El equipo ha mostrado cosas buenas, pero nos ha faltado concretar”.







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces