Sorpresas y cosas por mejorar: así fue el primer partido de América

América de Cali empezó con empate (1-1) la pretemporada 2020 frente a Millonarios en la primera fecha del Torneo ESPN, en Bogotá.

Se había vuelto costumbre que los rojos celebraran en El Campín, este domingo hasta el minuto 22 del segundo tiempo era la tercera ocasión consecutiva, contando los partidos oficiales de la Liga, pero un penalti sobre Ayron del Valle le permitió al atacante costeño emparejar la cuenta.

Aunque el resultado era lo de menos, este domingo Alexandre Guimaraes puso en movimiento la idea que tiene en el presente año, con jugadores que pueden darle grandes alegrías a la afición.



Esto fue lo mejor de América en su debut en el Torneo ESPN ante Millonarios:



Buen trabajo defensivo: América no sufrió el partido, sencillamente porque maniató a Millonarios. Los laterales no salieron mucho, pero estuvieron atentos a bloquear a los delanteros locales.



Sin embargo, una acción en la que Kevin Andrade desequilibró a Ayron del Valle en el área hizo que el local consiguiera el empate en el periodo complementario.



Control del compromiso: Nuevamente la línea de contención escarlata funcionó casi a la perfección -pese a no tener a Carlos Sierra- porque no les dio espacio a los pensadores azules en el medio ni a los tres hombres que Alberto Gamero empleó en el ataque.



Memoria futbolística: Se vio mejor la propuesta colectiva de los rojos que la albiazul, sencillamente porque lleva más tiempo de trabajo juntos y las piezas que entraron lo hicieron bien, caso de Felipe Jaramillo, John Arias y Adrián Ramos. Al arquero Joel Graterol no lo exigieron mucho y el zaguero central Kevin Andrade pecó y rezó al anotar el gol de la ventaja, pero luego le cometió la falta del penalti a Ayron del Valle.



Matías Pisano y Yesus Cabrera no desentonaron y junto a 'Adriancho' tuvieron bastante ocupada a la defensa capitalina.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces