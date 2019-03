América cortó su racha de victorias: empató 0-0 en Bucaramanga

Bucaramanga y América empataron sin goles en el juego de la fecha 12 de la Liga I-2019 en un partido con pocas emociones y con un expulsado por cada equipo. El conjunto leopardo empató por cuarta ocasión en este semestre, primera como local y el escarlata cortó una racha de tres victorias consecutivas.

Lo más destacado del primer tiempo fue una llegada del Bucaramanga en el minuto 13, que remató Sergio Romero y que salvó de forma espectacular el portero Arled Cadavid, quien cumplió bien su misión de reemplazar al titular Carlos Bejarano.



América era el que tenía la pelota, pero el Bucaramanga era el que se arrimaba al área rival con cierto peligro, como lo hizo con Jeisson Quiñones y César Quintero.



En el minuto 29 el Bucaramanga se quedó con 10 hombres por la expulsión del defensor venezolano Henry Pernía. Fue una doble amonestación, por una falta sobre su compatriota Fernando Aristeguieta, quien no apareció más en esa primera parte.



En el segundo tiempo las cosas se igualaron, pero en expulsados. Aristeguieta vio la roja por una falta sobre Harold Gómez. El goleador venezolano, quien había sido amonestado en la primera parte, vio la segunda amarilla y la roja.



América tuvo la oportunidad más clara para ganar el encuentro en el minuto 84, en una buena jugada de Yesus Cabrera por la izquierda, quien se la dejó servida a Jeison Medina, quien solo tenía que empujarla pues el arquero estaba vencido, pero su remate fue muy malo y salió desviado hacia la zona derecha.



Bucaramanga terminó acosando al cuadro escarlata, pero no tuvo orden para llegar con peligro sobre el arco de Cadavid.

Leopardos y escarlatas jugaron a no perder y repartieron los puntos en el estadio Alfonso López.



Bucaramanga, que llegó a 13 puntos, visitará al Envigado, el próximo miércoles mientras que el América, que alcanzó los 24 puntos, recibirá a La Equidad el martes, en el Pascual Guerrero.





Síntesis:

Bucaramanga 0 América 0



Bucaramanga: Nelson Ramos (6), Harold Gómez (6), Henry Pernía (5), Jeison Quiñones (6), Marvin Vallecilla (5), Cesar Quintero (5), Gabriel Gómez (5), Rafael Robayo (6), Jhon Pérez (6), Sherman Cárdenas (7) y Sergio Romero (5). Cambios: Johan Caballero por Pérez (22 ST) y Maximiliano Núñez por Cárdenas (34 ST). DT: Carlos Giraldo.



América: Arled Cadavid (6), Jonathan Pérez (6), Pedro Franco (6), Juan Pablo Segovia (6), Hector Quiñones (6), Carlos Sierra (6), Luis Paz (7), Yesus Cabrera (6), Cristian Álvarez (6), Jhonier Viveros (5) y Fernando Aristeguieta (5). Cambios: Yeison Medina por Viveros (36 ST) y Jean Sinisterra por Álvarez (40 ST). DT: Fernando Castro.



Expulsados: Pernía (29 PT) del Bucaramanga; Aristeguieta (10 ST) del América.

Amonestados: Pernía (16 PT y 29 PT) y Gómez (29 PT), del Bucaramanga; Aristeguieta (28 PT y 10 ST), Pérez (42 PT), Álvarez (37 ST) y Segovia (49 ST) del América.



Figura: Luis Paz América de Cali (7).

Estadio: Alfonso López.

Asistencia: 19.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Diego Escalante Gutiérrez (5).



Síntesis por Julián Carreño

El Tiempo Bucaramanga