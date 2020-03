Tolima no baja el ritmo: venció 0-1 en su visita a Alianza Petrolera 

Deportes Tolima venció 0-1 a Alianza Petrolera en el cierre de la jornada del sábado en esta séptima fecha de la Liga I-2020.

A los 11 minutos del primer tiempo llegó el gol que le dio el triunfo a los pijaos. La jugada comenzó con un saque de lateral y luego fueron 19 toques hasta que Omar Albornoz le pegó al esférico con el talón y anotó el 0-1.



Alianza Petrolera buscó el empate con insistencia y con César Arias como centro delantero buscó el gol. El primero fue un remate que salió desviado y el segundo fue un cabezazo que también se fue por un costado.



Tolima mostraba jerarquía y controlaba el esférico, pero no tenía grandes acercamientos al arco del cuadro aurinegro.



Para la parte complementaria el encuentro no cambió mucho. Los dos clubes peleaban por la posesión del esférico, pero no había espacios para poder darle luz al encuentro.



Fue así como llegó el debut de Macnelly Torres en Alianza Petrolera. A los 10 minutos entró por Portilla y quiso ser quien guiara las acciones del club de Barrancabermeja.



Tolima no se quedó atrás y también hizo cambios ofensivos que le ayudaran a mermar el gran desgaste de los jugadores que habían actuado en Copa Libertadores.



El juego terminó con victoria por 0-1 para Deportes Tolima y ya suma 10 unidades, mientras que Alianza Petrolera se quedó con 12 puntos.