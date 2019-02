Crisis en Santa Fe: no pudo sumar en su visita a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera y Santa Fe cerraron la tercera fecha de la Liga I-2019. En el encuentro disputado en el Estadio Daniel Villa Zapata, ambos equipos no se sacaron ventaja, empatando 0-0 en un partido con pocas emociones en el cierre de la tercera fecha del torneo colombiano.

En un partido de equipos necesitados de los tres puntos, Santa Fe y Alianza, no se pudieron sacar ventajas. En un partido sin emociones, sin ocasiones de gol y con poco fútbol, dejaron un sinsabor a su hinchada al no mostrar un desempeño ideal.



Los primeros 45 minutos fueron de trámite, ambos equipos no se hicieron daño por la falta de ideas y la escasez de juego ofensivo agradable para los fánaticos en el Daniel Villa Zapata. Alianza llegó al arco de Geovanni Banguera con un gran tiro en el palo de John Vásquez al minuto 1 del juego. Luego no tuvo ninguna chance de abrir el marcador.



Por su parte, Santa Fe llegó de la mano de su mejor jugador, Johan Arango. El futbolista vallecaucano armó una gran jugada desde zona izquierda, entrando al área rival con un remate que dio en el cuerpo de Luciano Ospina, situación que reclamó el conjunto cardenal al ver una supuesta mano al minut0 10.



Para el periodo complementario, el encuentro fue más movido, generando más tiros al arco, pero que no se concretó ninguna acción por la falta de definición en el último cuarto de cancha. Alianza mantuvo presionado al club capitalino, ya que los jugadores del rojo se vieron más cansado para la segunda etapa.



Tanto Santa Fe como el equipo de barrancabermeja tuvieron chances claras en el segundo tiempo. El cardenal generó tres chances por medio de Johan Arango y Edwin Herrera exigiendo a Ricardo Jerez, quien respondió de excelente forma. Alianza tuvo más la pelota, por momentos inquietó a la defensa rival pero no tuvo profundidad para llegar al gol.



Con el resultado en tablas, el club capitalino sigue en el fondo de la tabla con 2 puntos en tres fechas jugadas. Su próximo rival será Deportes Tolima en el Estadio El Campín. Por su parte, Alianza Petrolera sigue bastante comprometido con el descenso sumando 4 puntos en tres partidos. En el siguiente juego por la cuarta jornada de la Liga visita a Envigado en un duelo de necesitados.



Alianza Petrolera 0-0 Santa Fe



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (8); Yhormar Hurtado (6); Luciano Ospina (5), Jeisson Palacios (6), Farid Díaz (6); Juan David Ríos (6), Freddy Flórez (6), Ronaldo Ariza (5), Yeiner Orozco (5), Jhon Vásquez (7), César Arias (5).



Cambios: Estefano Arango por Ronaldo Ariza (10 ST), José Correa por César Arias (23 ST), Luis F. Mosquera por Jhon Vásquez (35 ST).



D.T.: Cesar Fernando Torres



Santa Fe: Giovanni Banguera (7); Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (5), Carlos Henao (6), Nicolás Gil (5); Juan Pedroza (6), Andrés Pérez (5), Faider Burbano (4), Johan Arango (5), Luis Manuel Seijas (4); Carmelo Valencia (5).



Cambios: Edwin Herrera por Nicolás Gil (1 ST), Arley Rodríguez por Luis Manuel Seijas (17 ST), Jhon Velásquez por Juan Sebastián Pedroza (38 ST).



D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Amonestados: Nicolás Gil (32 PT), Juan Sebastián Pedroza (12 ST), Andrés Pérez (17 ST), Edwin Herrera (26 ST), Fainer Torijano (34 ST), para Santa Fe. Freddy Flórez (29 ST), para Alianza Petrolera.



Expulsados: No hubo



Figura: Ricardo Jerez (8)



Estadio: Daniel Villa Zapata



Asistencia: 4.300 espectadores aproximadamente.



Partido: malo



Árbitro: Gustavo Murillo (6)



