Alianza Petrolera y Once Caldas: empate sin mucho sabor en la fecha 11

Alianza Petrolera y Once Caldas se enfrentaron en el inicio de la fecha 11 de la Liga BetPlay y empataron 1-1.

La fecha 11 del fútbol colombiano comenzó con el encuentro en Barrancabarmeja. Allí, el encuentro tuvo su primera alegría muy rápido.



Al minuto 12, César Hinestroza cobró un tiro libre y en el aire se impuso el lateral derecho Hayen Palacios, quien cabeceó muy bien y anotó el 1-0.



Once Caldas no se amilanó con ese gol y empezó a acercarse poco a poco al área rival. Fue así como al minuto 30 llegó el gol, pero con polémica.



La jugada nació de un remate con derecha de Pablo Rojas que primero pegó en la cara de Hinestroza y luego en la mano, que estaba a menos de un metro. El juez Gómez no dudó y sancionó penalti. Roberto Ovelar se adueñó del esférico y cobró con potencia para anotar el empate.



El calor en Barranca era tan fuerte que hasta Andrés ‘Pecoso’ Correa se sacó el casco que protege su cabeza tras el golpe que sufrió hace unos meses. El clima también imposibilitó mejor juego y se fueron al descanso en empate.



Para la parte complementaria Once Caldas quiso más juego y mandó al campo a Jown Cardona y Sebastián Guzmán. Ambos empezaron a tomar los hilos del blanco-blanco, pero no podía tener claridad.



Aunque la más clara fue César Arias, quien tuvo una acción clarísima para anotar gol debajo del arco, pero la desperdició increíblemente.



En Once Caldas también ingresó Dayro Moreno, pero poco pudo hacer por el marcador, mientras que en Alianza Petrolera entraron Brayan Gil, Andrés Sarmiento y Diego Cuadros.



A 10 minutos del final hubo otra alegría para Alianza Petrolera por un nuevo cabezazo de Hayen Palacios que infló la red de Once Caldas, pero fue anulado por fuera de lugar del exNacional.



Cerca del final del encuentro, Sebastián Guzmán se fue expulsado por doble amarilla tras ponerle la cara en la mano a un rival y eso ya acabó por completo el encuentro.