El azul toca el cielo: Millonarios, nuevo líder tras vencer a Alianza

Millonarios superó 0-2 a Alianza Petrolera en la fecha 13 de la Liga I-2019 y es el nuevo líder. Una buena presentación en condición de visitante en el estadio Daniel Villa Zapata dejó al equipo capitalino como el mejor de este torneo y se acerca a la clasificación a la siguiente ronda.



Los locales empezaron con mucha intensidad en el frente de ataque, pero César Arias y Edwin Torres no fueron finos en el momento de definir. La respuesta del azul llegó con un cabezazo de Fabián González Lasso que no llegó a un buen puerto.



El embajador consiguió una acción más clara, pero David Mackallister Silva no la pudo empalmar. La más clara de Alianza Petrolera llegó en los pies de Arango. Un hueco de Felipe Banguero por la izquierda fue bien aprovechado por Arias, quien se la dio a Estéfano y aunque remató con dirección a gol, apareció Wuilker Faríñez para despejar el balón.



El balance del primer tiempo para el azul fue un buen ataque por el sector derecho con Jair Palacios, pero en la zona izquierda fue una zona de constante ataque del urinegro.



Para la segunda parte, Millonarios volvió a ser protagonista del partido con el balón en sus pies. Fue así como a los 12 minutos Jeison Palacios cometió falta sobre González Lasso en el área y el juez Carlos Ortega sancionó penalti. Elíser Quiñones tomó el balón y anotó el 0-1 del encuentro.



El azul seguía como el claro dominador del encuentro y los jugadores de Alianza empezaban a utilizar la pierna fuerte como la medida para defender. El local se llenó de amarillas y terminó con la expulsión de Carlos Pérez y Farid Díaz, este último por una atroz jugada contra Jhon Duque.



Millonarios aprovechó los dos hombres de más en el terreno de juego y, a los 41 minutos, David Mackallister Silva centró el balón y Alex Rambal anotó el 0-2 con el que terminó el partido.