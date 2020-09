Medellín por un buen regreso en la Liga, visita a Alianza en Barranca

Deportivo Independiente Medellín visita este sábado 19 de septiembre desde las 6:05 de la tarde a Alianza Petrolera, por la novena fecha en la Liga colombiana 2020. Encuentro a disputarse en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.



Tras la derrota sufrida en la Copa Libertadores, el conjunto rojo de Antioquia necesita un buen resultado contra los ‘aurinegros’, quienes necesitan un buen resultado para mantenerse entre los ocho.



El ‘poderoso de la montaña’ volteó la página y ahora se centra en la Liga donde marchan en el undécimo lugar con 11 puntos, a uno del octavo lugar. Las necesidades son imperantes para el equipo de Aldo Bobadilla en comenzar a sumar para no despedirse rápidamente del campeonato.

Medellín tiene varias novedades en su nómina de convocados para este encuentro, con respecto al partido de Copa Libertadores contra Caracas de Venezuela. Stiven Rodríguez, Mauricio Cortés, Carlos Monges y Javier Reina no viajaron a Barrancabermeja por decisión técnica, mientras que Larry Angulo le queda una fecha de sanción por pagar luego de ser expulsado en el clásico de la séptima fecha contra Atlético Nacional.



Por su parte, Miguel Monsalve recibió su primera convocatoria en el plantel profesional y es posible que pueda sumar sus primeros minutos en la primera división. El volante tiene 16 años y es una de las promesas que tiene el equipo antioqueño para el futuro.



El argentino Israel Escalante está motivado para este partido, no solo por su posible debut en la Liga, sino que contra Caracas Fútbol Club disputó sus primeros minutos como jugador profesional. Cabe recordar que, en Boca Juniors, su anterior club estuvo hasta la categoría reserva y hasta este año firmó su contrato profesional.



“Estoy ansioso por jugar en la Liga, muy tranquilo y enfocados en conseguir una victoria que nos permita arrancar con el pie derecho en el campeonato”, indicó Escalante. En cuanto al rival, el delantero señaló que “hay que levantar la cabeza, Alianza es un gran rival, un equipo difícil como todos los equipos colombianos y debemos ir a buscar la victoria”.



El jugador habló de su debut como profesional y pese a la derrota, tuvo buenas sensaciones. “Salí con mucha energía, aunque el resultado no nos ayudó, espero que en la Liga pueda tener un mejor debut y que podamos llevarnos los tres puntos a Medellín”.

Barranca, tierra difícil para el poderoso



Alianza Petrolera y Deportivo Independiente Medellín han disputado 16 partidos por Liga, de los cuales ganaron ocho los antioqueños, contra cuatro de los santandereanos y cuatro juegos terminaron empatados. 18 goles marcaron los ‘aurinegros’ frente a 29 del rojo. Medellín no gana en Barrancabermeja desde el 20 de mayo de 2017, cuando en aquella ocasión se impuso 1-2 con goles de Yairo Moreno y Carlos Ibargüen, descontó César Arias para el local, desde ese juego, pasaron dos partidos en los que ambos equipos igualaron; 1-1 y 2-2 respectivamente.



Alineaciones probables



Deportivo Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Walter Rodríguez, José Estupiñán; Didier Delgado, Israel Escalante, Leonardo Castro.

D.T.:Aldo Bobadilla.



Hora: 6:05 p.m.

Árbitro: Luis Trujillo (Valle del Cauca).

Estadio: Daniel Villa Zapata.

T.V.: WIN Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8