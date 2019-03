Alianza Petrolera por fin hizo respetar su casa y venció 2-0 a Equidad

Alianza Petrolera solo necesitó un tiempo para imponerse a La Equidad en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja. El conjunto santandereano se impuso 2-0 en la novena jornada con goles de Erik Correa y Estéfano Arango y así consiguió su primera victoria como local y la tercera en la Liga I-2019.

El cuadro aurinegro fue una tromba en la primera parte. Siempre tuvo la iniciativa y las mejores ocasiones. Hizo nueve remates, cuatro de ellos al arco y así el conjunto santandereano se fue al descanso con dos goles de ventaja.



Aunque la primera aproximación fue de La Equidad, con un remate de Hansel Zapata que pasó rozando el palo a los 8 minutos. Después fue el local el que tomó la pelota y a llegar con peligro: a los 9 minutos avisó Alexis Serna y a los 15, Estéfano Arango. Pero el primer gol llegó en una jugada de pelota quieta.



A los 16 minutos Jonathan Herrera levantó la pelota en un cobro de falta y Érik Correa se anticipó a la defensa para cabecear con mucha comodidad y anotar el 1-0.



Con la ventaja el equipo de César Torres se animó y pudo aumentar muy rápido de no ser por el buen trabajo del portero Diego Novoa y porque los palos se lo impidieron. Carlos Pérez probó los reflejos de Novoa en el minuto 32 y después fue Juan Ríos, quien remató para el lucimiento de Novoa. Arango también probó de media distancia y el balón rebotó en la base del poste en el minuto 37.



Todo se jugaba en el campo de La Equidad y en un error en la salida de Andrés Murillo, Alexis Serna habilitó a Estéfano Arango quien llegó al área y definió muy bien para el 2-0. Este fue el segundo gol de Arango en la Liga I-2019 y el segundo consecutivo, pues venía de anotarle al Huila en la victoria 1-2 de la octava fecha.



En la segunda parte el juego bajó en intensidad y en emociones en las áreas. Equidad no dio muestras de reaccionar para reducir la ventaja. Solo se dieron algunos remates desviados de Stalin Motta y de Hansel Zapata, que no llevaron mucho peligro. El local se dedicó a tener la pelota y mantener la ventaja, sin arriesgar.



Segunda victoria consecutiva de Alianza que llegó a 12 puntos y sigue escalando en la tabla y también en la del descenso en la que llegó a 103 puntos. Ahora el cuadro aurinegro se prepara para dos juegos muy duros como visitante: primero frente al Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia y el próximo fin de semana contra Jaguares de Córdoba.



Por su parte, Equidad sufrió su tercera derrota en la Liga I-2019, se quedó con 10 puntos y el próximo sábado recibirá al Patriotas.