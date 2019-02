Gol de arquero y Alianza salvó un punto: empató 1-1 con Once Caldas

Alianza Petrolera salvó este sábado un punto de local, tras empatar 1-1 con Once Caldas, en juego de la 5ª fecha de la Liga I-2019, y sigue siendo el principal candidato al descenso, pues es último en esa tabla. El equipo petrolero aprovechó un error del arquero rival para empatar sobre el final del compromiso.



De tres juegos en el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza apenas sumó dos puntos: tiene dos empates y una derrota; convirtió 2 goles y recibió 3. Con ese rendimiento, los dirigidos por César Torres continúan en la parte baja del campeonato.



El primer tiempo fue blanco en Barranca. Once Caldas dominó a placer y muy temprano sacó ventaja. A los 11 minutos, Jean Carlos Blanco puso el 0-1, que ya era justo a pesar de lo temprano de la anotación.



Y el marcador pudo ser más amplio en los primeros 45 minutos. El blanco llegó una y otra vez al área petrolera, pero las intervenciones de Ricardo Jerez evitaron la caída de su arco. Once no tuvo el premio esperado, pero se llevó el resultado parcial al camerino.



Y parece que el Once se conformó muy rápido. Creyó que con un gol le alcanzaba para llevarse los tres puntos, pero no contaba con una pequeña levantada del Alianza, que de a poco empezó a llegar al arco albo.



Eso sí, los aliancistas, por más que mejoraron en actitud, no hacían los méritos suficientes para igualar. Pero el Once se llenó de tarjetas por querer parar los amagos de embestidas aurinegras.



Sin embargo, a los 42 minutos de la parte complementaria, Edwin Torres remató rasante y sin aparente peligro; pero el arquero paraguayo Gerardo Ortiz tuvo toda la responsabilidad, pues no reaccionó de la mejor manera y el balón se le pasó, para el 1-1 final.



Síntesis

Alianza Petrolera 1-1 Once Caldas



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (5), Jeison Palacios (5), Farid Díaz (5); Juan Ríos (5), Fredy Flórez (6); Luis Mosquera (4), José Correa (5), Jhon Vásquez (7); y Cesar Arias (4).

Cambios: Yéiner Orozco (5) por Mosquera (35 PT), Estéfano Arango (7) por Arias (1 ST) y Edwin Torres por Correa (25 ST).

D.T.: César Torres.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (5); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (6), Edwin Velasco (6); Mauricio Restrepo (5), Kevin Londoño (6); Juan Rodríguez (6), Juan Pablo Nieto (6), Jean Carlos Blanco (6); y Jorge Salcedo (5).

Cambios: Darío Rodríguez por Jorge Salcedo (16 ST), Ricardo Steer por Jean Carlos Blanco (27 ST) y Javier Reina por Juan Pablo Nieto (35 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Edwin Torres (41 ST), para Alianza Petrolera. Jean Carlos Blanco (11 PT), para Once Caldas.



Amonestados: Fredy Flórez (14 ST) y Jeison Palacios (32 ST), en Alianza Petrolera. David Gómez (26 PT), Kevin Londoño (5 ST), Jorge Salcedo (13 ST), Andrés Felipe Correa (15 ST), Diego Peralta (26 ST) y Darío Rodríguez (37 ST), en Once Caldas.



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Jhon Vásquez (7).



Árbitro: Jorge Tabares (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.500 espectadores, aproximadamente.





*Síntesis de Julián Carreño