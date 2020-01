¡A cuidar la imagen! Radical regla de Arias que afectó a un refuerzo

Deportivo Cali tiene pocas caras nuevas para este 2020 y la mayor apuesta pasa por la presencia del entrenador Alfredo Arias, una novedad para el fútbol colombiano.

Pero el estratega uruguayo llegó con sus normas y una de ellos afectó a Jhon Vásquez, el penúltimo jugador en sumarse a la plantilla verdiblanca.

Vásquez ganó protagonismo en el fútbol colombiano por la explosividad y velocidad mostrada en Alianza Petrolera. Pero otra característica que lo hizo sobre salir en el fútbol colombiano fue su pelo rubio.

Sin embargo, en la presentación oficial de la camiseta, el jugador apareció con su cabello totalmente negro y este viernes se conoció la razón de este cambio de look.

En diálogo con ‘De Grueso Calibre', Jhon Vásquez contó la razón por la que se tuvo que quitar el color de su cabello: “En el Cali hay reglas que se tienen que cumplir y no es permitido el tinte en el cabello. Al ‘profe’ no le gusta, ya me lo comentaron".