El análisis de Alfredo Arias tras el 1-1 en el regreso a competencias

Un buen duelo se vivió este sábado entre Deportivo Cali y Millonarios (aplazado) por la fecha seis de la Liga colombiana. El encuentro disputado en el Palmaseca terminó con el empate 1-1, en el que Jhon Vásquez se reportó con los azucareros y Juan Carlos Pereira con los embajadores.

Finalizado el encuentro, Alfredo Arias, técnico del equipo verdiblanco, atendió a los medios, y en rueda de prensa aseguró que su equipo se mostró impreciso en algunos tramos del partido y eso fue causante del bajón a nivel ofensivo del plantel:



"Nos costó hoy la salida, el equipo rival vino a presionar bien y nosotros no estuvimos tan precisos, seguramente era de esperar después de tantos meses de parados nos iba a costar un poquito la precisión", dijo.



Asimismo, con respecto al juego, el entrenador argentino fue crítico y elogió lo hecho por el equipo visitante: "Millonarios mejoró lo que venía haciendo en el primer tiempo y solucionó los problemas que les habíamos planteado. Ya después nosotros no tuvimos muchas variantes ofensivas".

Por último, el estratega habló sobre Agustín Palavecino y David González, quienes fueron los jugadores destacados del equipo local:"El partido dio para que pudiéramos definirlo y Palavecino fue importante en la creación de algunas de esas jugadas. David fue importante en jugadas que tuvo que tapar".



Y añadió: "Yo creo que el equipo, así hubiésemos ganado nosotros tenemos que mejorar y lo vamos a ir mejorando a medida que vayamos compitiendo y vayamos teniendo más entrenamientos colectivos, lo que me deja conforme a mí, es que a mi equipo todavía no le gana nadie, jugando por momentos bien, por momentos mal, el equipo sigue siendo competitivo y no nos ganan. Eso me deja tranquilo en cuanto al esfuerzo. Las ganas de ganar están intactas", concluyó