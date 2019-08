Alexis Mendoza se va más que conforme con el empate contra Unión

Deportivo Independiente Medellín logró empatar 1-1 con Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, el poderoso no logró imponerse pese a que generó peligro sobre el arco de Horacio Ramírez. Al final del partido, el técnico Alexis Mendoza, analizó la igualdad del DIM en tierras samarias.

“Lo que se vio en el partido fue producto de una alta temperatura, en el primer tiempo fueron superior a nosotros, nosotros mejoramos en el segundo tiempo. Hubo un gran desgaste, pocas opciones de gol y el partido se desarrolló principalmente en la media cancha, me quedo con el esfuerzo de los muchachos que sacaron fuerzas para empatar, nos faltó un poco más de tranquilidad. Al final creo que el empate fue lo mejor por lo que se hizo en el campo de juego por los dos equipos”, comentó el entrenador barranquillero.



Sobre la actuación de Adrián Arregui en la que hablaba con el árbitro, pidiéndole tarjetas amarillas cada vez que sufría una falta, Mendoza señaló que “si un jugador estaba buscando amarillas era para que lo expulsaran. Fue un partido donde ambos equipos no dieron trámite en el medio, nosotros intentamos buscar a nuestro delantero”.



Además, analizó la mejoría que tuvo su equipo con los cambios que realizó en la etapa complementaria. “Quizás en el primer tiempo no logramos realizarlo y luego pudimos mejorar con Diego Herazo, con Déinner Quiñones. Ellos intentaron salir y nosotros intentamos bloquearlo, salimos a buscar el partido, pero nos encontramos con un equipo que nos salió a jugar. El empate son consecuencias de lo que se mostró en el partido. Dentro de todo, en parte y parte buscamos el resultado”.



Finalmente, se mostró complacido por lo que va mostrando su equipo, aunque advirtió que falta más trabajo para consolidar un equipo confiable. “Nosotros estamos construyendo el equipo, nos ha tocado con jóvenes que van llegando, hoy jugamos con cuatro jugadores jóvenes. Poco a poco vamos sumando, hoy jugó Déinner Quiñones por primera vez y lo hizo bien, ya llegó otro jugador que seguramente nos va a aportar. Con los que se están recuperando, con jóvenes y experimentados, vamos a seguir buscando el Medellín que todos quieren ver”.



Medellín debe cambiar el chip y centrarse en la Copa Colombia, donde enfrentará el próximo miércoles 7 de agosto a Millonarios en el Atanasio, en juego de ida por los octavos de final.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín