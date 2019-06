'El cambio de cancha no es cómodo, ni es lo más correcto': Alexis

Con la cabeza puesta en la final de la Liga l-2019, Alexis García habló con los medios en la previa del partido que se disputará este miércoles en el Estadio El Campín. El entrenador de Deportivo Pasto mostró su inconformismo por el cambio de sede para el último partido, se mostró confiado en el trabajo de sus jugadores y aseguró que se va a realizar un partido distinto.



De igual manera, el entrenador de Deportivo Pasto, se refirió a su ausencia en la anterior rueda de previa, realizada previamente al encuentro disputado en Barranquilla y aseguró que no alcanzó a estar por estar entrenando con el equipo, argumento con el que también “excusó” al técnico de Junior, Julio Comesaña.



Refiriéndose al equipo y al cambio de esquema pensando en el partido, Alexis fue claro: “Hay que potencializar el equipo en la fase ofensiva, donde nos faltó y hubo algunos inconvenientes antes, que no pudimos manejar. Después nos faltó un poco de trabajo, pero todo el equipo está en un nivel óptimo, el partido va a ser distinto y el Deportivo Pasto va a mantener su equilibrio defensa-ataque”.



De igual manera, refiriéndose a la sede de la final, opinó: “No es lo ideal porque nosotros utilizamos la cancha de Ipiales como un recurso por estar en arreglo la cancha de Pasto. Que nos cambien el escenario a último minuto no es ni cómodo, ni me parece lo más correcto. Fue algo que nos cogió de sorpresa hasta para asistir a la rueda de prensa, pues teníamos que dejar de entrenar. El técnico y el capitán no podían entrenar para cumplirle a la Dimayor. Hubo que salir a buscar escenario, como judíos errantes, un lugar para complacer al fútbol, pero estamos preparados y vamos a demostrarlo en la cancha”.



Bajo esa misma idea, se mostró confiado: “Creo, dentro de mi optimismo, que podemos darle vuelta al marcador. Tenemos un equipo que ha demostrado estar en excelentes condiciones. No es fácil enfrentar a Junior, tiene experiencia, efectividad, acaba de ser campeón, tienen un técnico experimentado. Pero nosotros tenemos nuestras armas, sabemos defender y también atacar”.



Y retomando el aspecto del estadio, pensando en un escenario un poco más pequeño, respondió: “Eso no depende de mí, yo quería jugar en Ipiales porque allá entrenamos y jugamos. Para nosotros ir a Ipiales tampoco era sencillo para nosotros, eran tres horas por tierra. Cuando vimos que había que tomar una decisión, pues queríamos escoger algo parecido en condiciones climáticas. Así se tomó la decisión de jugar en el Campín”.



Así que concluyó refiriéndose a otro tema que ya había contestado (su ausencia en la pasada rueda de prensa): “Era imposible presentarme en Barranquilla a la rueda de prensa. Un viernes a las 12:30 cuando jugábamos el otro día a la noche, creo que es lo mismo que le pasa a Junior y a Comesaña. No culpo a nadie por lo que ocurrió, pero era imposible llegar, sé que Julio tampoco vendría sin poder entrenar”.