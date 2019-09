Unas de cal, otras de arena: Guimaraes analizó el empate de América

El técnico Alexandre Guimaraes reconoció que salió con un sinsabor con el empate 3-3 frente a Equidad, tras generar la mayor cantidad de opciones en Techo, aunque resaltó que un punto es importante para seguir aferrado entre los primeros ocho de la Liga II-2019.



Las 23 unidades que acumula en trece jornadas tiene parcialmente a los escarlatas en la quinta casilla (+2 en la diferencia de gol) por +10 del Deportivo Cali, cuarto.



“Nosotros habíamos hablado con los jugadores que era importante venir acá y sumar. Infelizmente, cuando tuvimos la ventaja en el marcador rápidamente ellos pudieron otra vez empatar y a nosotros nos tocó ir encima otra vez. Creo que fue un partido parejo, en el que al final nosotros fuimos más por el gane, pero seguimos sumando, ahora tenemos que ir el miércoles a casa a recibir a Huila y seguir sumando para irnos acercarnos a esa cifra que todos queremos”, sostuvo el entrenador brasileño.



Al mismo tiempo, aceptó que se presentaron fallas que por momentos pudieron corregir: “Por las circunstancias que se dieron hoy, porque no es fácil ir en contra del marcador, el equipo volvió a demostrar mucho carácter; por supuesto, hay situaciones que para el segundo tiempo, de acuerdo con lo que se hizo en el primero, se corrigieron en el aspecto defensivo, porque ellos nos hicieron una rotación de jugadores en donde siempre estaban recibiendo libres, creo que lo corregimos bien y en el segundo tiempo prácticamente ellos tuvieron la situación del penal de ellos y después nos adueñamos del juego”.



Consultado sobre que en 13 fechas disputadas América solo ha sacado su arco en cero en tres partidos y en los últimos cinco en todos ha recibido gol, respondió que “es una situación que estamos trabajando constantemente en las prácticas y tenemos que seguir insistiendo en eso, la gran ventaja es que aun recibiendo no estamos perdiendo, eso es positivo, pero en algún momento vamos a tener que corregir eso, porque recibir tres goles hoy es mucho”.



Otro interrogante fue si le preocupa más hacer tres goles de visitante y no ganar, o que le sigan haciendo tantos goles, a lo que dijo: “Hacer tres goles de visitante y no ganar, creo que el equipo está mostrando una solvencia ofensiva de diferentes tipos de llegadas, diferentes tipos de combinaciones, creo que hoy juntar a Vergara con Rangel nos dio muy buenos dividendos, el tema es lo que hablamos siempre, si estamos proponiendo otro tipo de juego tenemos que estar muy alertas porque los rivales están siendo muy quirúrgicos a la hora de golpearnos”.



Finalmente, añadió que se va de Bogotá con el sinsabor de las distintas opciones generadas que no convirtió su equipo: “Sí, así estamos todos, porque hacer tres goles de visita no es fácil y aun así no haber sacado una victoria nos obliga ahora mucho más el miércoles en casa a ganar, porque estamos viendo que todos los que vienen atrás están sumando de a tres y nosotros tenemos que ir allá a nuestra cancha con el apoyo de nuestra afición y hacer todo el juego que tengamos que hacer para ganar, porque es importantísimo. Nosotros, como les hablé a los jugadores, en estas dos semanas que hay, comenzando hoy, tenemos que intentar la mayor cantidad de puntos posibles para acercarnos al número mágico”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces