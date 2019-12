¿Cuánto vale Alex Castro? Panorama de su futuro en Colombia y afuera

El 2019 fue un año dorado para Alex Castro y su buen desempeño en el Tolima lo hace un jugador apetecido en el ámbito local.



Hasta el momento, el volante antioqueño no continuará en el club pijao y deberá volver al Cali, club dueño de sus derechos deportivos.

“Todo el mundo en Ibagué se pregunta que por qué no usaron la opción de compra, pero el senador no está acostumbrado a pagar jugadores de tan alto costo porque con esa plata de uno puede comprar dos o tres más baratos. Son decisiones y yo estoy tranquilo”, dijo en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.



Sobre su regreso al cuadro azucarero, el jugador de 25 años señaló que: “Por las redes sociales se rumora que no quiero volver, pero estoy agradecido con el Cali que me abrió las puertas. En Cali quieren que yo esté allá, directivos, el médico e hinchas me han escrito y si no pasa nada estaré allá”, explicó.

Alex Castro también se refirió a lo que será su futuro más allá de la opción que tiene de seguir en el Cali. “Con mi empresario estamos mirando opciones para salir de Colombia, pero si no, sería lindo volver al Cali y terminar con el año de contrato que queda. Me tengo que presentar a los exámenes y estar allá. Por ahora mi empresario se mueve bastante y si puede llegar algo entre México y la MLS, esperemos que se contrete alguna de esas opciones”, dijo al medio vallecaucano.



El jugador está tasado en un millón cien mil dólares y también reconoció que Alberto Gamero, antes de partir para Millonarios, le comentó su intención de llevarlo a la capital, aunque aún no hay nada avanzado.