‘Me preocuparía si no creáramos opciones, creamos pero no la metemos’

En rueda de prensa, Alberto Gamero habló sobre el amargo empate de Millonarios frente al Bucaramanga en El Campín. El DT se enfocó en la creación de oportunidades, que en su concepto fue buena, y la falta de definición, tema a trabajar.

​

​Recordemos que Millonarios no gana desde que regresó el fútbol colombiano, suma tres empates y una derrota (tres partidos de ellos disputados en casa).

Esto fue lo que dijo:



- A Millonarios le faltó el gol. En el fútbol la esencia es el gol. Hoy vi al equipo dispuesto a jugar bien, a tener la posesión y ganar el partido. Las tuvimos. Hoy generamos por los costados, con la pelota quieta que es un punto a mejorar. La mayor parte del partido fue dominado por Millonarios, controlado. Bucaramanga no llegó una sola vez. En defensa mejoramos y en ofensiva la tuvimos. Faltó tranquilidad y entender cómo decidir en el último tercio de la cancha. Las creamos pero no las metimos.



- La preocupación del equipo es no poder anotar porque las creamos. Tenemos más que el oponente pero no las metemos. Preocupa. Hemos creado 8-10 acciones de gol entre el partido pasado y este, pero deja la tranquilidad que el equipo mejoró defensivamente. Fue bueno dejar el arco en cero. No vamos a bajar los brazos, mientras haya posibilidades vamos a seguir luchando.



- Yo me preocupo si el equipo no crea opciones de gol. El mayor tiempo del juego se juego en nuestra parte ofensiva. Pudimos perderlo de contragolpe, pero sabíamos que podía pasar eso. Los laterales salieron constantemente. Donde más nos confundimos es en la famosa zona 14, pero llegamos. Lo difícil es elaborar, lo hacemos pero no la metemos.



- Hoy hubo gran trabajo de los delanteros. Chico volanteando y Márquez fijando los dos centrales. Bucaramanga no dejó espacios, sin embargo hubo posibilidades de llegada. Hay que afinar la puntería pero los espacios se crearon.