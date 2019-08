¿Alberto Gamero es candidato a dirigir una selección suramericana?

El nombre de Alberto Gamero es muy reconocido en el país y es, sin duda alguna, un candidato para dirigir a los equipos más poderosos de la Liga.

Su nombre ha sonado con insistencia para tomar las riendas de Santa Fe en 2020, una vez se llegue a un acuerdo con el Deportes Tolima, equipo que actualmente dirige.







Sin embargo, en las últimas horas surgió la posibilidad de una competencia para los 'cardenales' en ese fichaje. Algunas versiones periodísticas sugieren que Gamero estaría en la órbita de la Selección de Bolivia para la próxima eliminatoria al Mundial de Catar 2022 y para la Copa América 2020.



La posibilidad, sin embargo, no ha sido considerada por medios bolivianos, que tienen en su lista, antes que a Gamero, a Roberto Mosquera, actual DT de Royal Pari, y al mismo Diego Maradona.



"Pienso que tengo los méritos y también la experiencia necesaria, di la talla a nivel internacional y que nadie pensaba, solo yo", dijo el propio Royal Pari, en Ovación de Uruguay. "Hoy en día en la selección boliviana hay un entrenador que merece todo el respeto del caso; además, nadie de la Federación Boliviana de Fútbol me llamó. No quiero que después salgan cosas que yo no haya dicho", añadió.



Entre tanto, Matías Morla, representante de Diego Armando Maradona, explicó que el excampeón mundial está analizando la propuesta de dirigir a Bolivia, aunque también tiene sobre la mesa las propuestas de Inter Miami de la MLS y Unión La Calera de Chile.