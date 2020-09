El juvenil de Nacional que sueña con debutar en el primer equipo 

Atlético Nacional conformó un plantel con jugadores jóvenes que absorban las enseñanzas de los experimentados que pertenecen al plantel profesional. 10 de los 30 profesionales son surgidos en la cantera y Agustín Cano hace carrera con paciencia y a paso firme para ser una pieza clave en el equipo, el antioqueño habló con FUTBOLRED sobre sus comienzos y lo que anhela para su futuro.



¿Cómo fueron sus comienzos en el fútbol?



Nací en Medellín, el 8 de junio de 2001, mis comienzos fueron en el municipio de La Estrella, donde he vivido toda mi vida. Jugué en la Escuela La Estrella hasta los once años y en el 2013 pasé a las inferiores de Nacional, este año estoy con el equipo profesional, muy contento, aprendiendo y con ganas de destacarme.



Hace poco estuvo en uno de los microciclos de la Selección Colombia sub 20, ¿Qué se siente estar allí y cuáles son las sensaciones para disputar el Campeonato suramericano del 2021 en nuestro país?



Fue un sueño cumplido que tenía desde pequeño, es un orgullo poder representar al país y saber que estas entre los mejores de Colombia. Hay muy buenas sensaciones, porque en el grupo hay muy buena calidad de futbolistas, la mayoría está entrenándose con el primer equipo. Estoy convencido que Colombia esta para pelear ese suramericano y ganarlo.

¿Cómo está conformada su familia?



Mi familia la conforma mi mamá Lina María, mi papá Álvaro y yo. Desde el año pasado estoy viviendo solo porque a mi papá lo trasladaron de ciudad y eso me ha llenado de madurez, ser independiente.



¿De qué equipo es hincha?



Soy hincha de Nacional y es un sueño cumplido de estar en este equipo, haber estado en varias categorías inferiores y ahora estar en el plantel profesional me llena de mucho orgullo.



¿Cómo son sus características?



Juego como volante, tengo perfil zurdo. He jugado como extremo, pero me siento muy bien como interior. Puedo jugar en cualquier posición ofensiva, me adapto con facilidad.



¿Algún referente en su posición?



Me gusta mucho el juego de Kevin De Bruyne, es un jugador muy completo que aporta mucho al juego del City y de Bélgica.



Sabemos que Osorio le gustan los jugadores polifuncionales, siempre jugó como volante o ¿en qué otras posiciones se desempeñó en el campo de juego?



En la Selección Antioquia llegué a jugar de ‘9’ (centrodelantero) y cuando era más pequeño, alcancé a jugar como extremo.



¿Cómo han sido esos entrenamientos bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio y qué le dice para motivarlo?



Es poco lo que se habla con el ‘míster’. La motivación tiene que dársela uno mismo. Al saber que estas jugando en el mejor equipo de Colombia, que te dirige alguien de nivel mundial, tienes compañeros que son de lo mejor a nivel nacional y es un honor poder aprender mucho de ellos.



Aunque no fue un buen arranque, ¿cómo están las expectativas en Nacional?



El equipo está muy fuerte, creo que tiene todo para ser campeón.



Nacional cuenta con 10 jugadores de las inferiores en el plantel profesional, ¿es algo que los motiva?



Si claro, saber que nos están teniendo en cuenta es algo que nos motiva. Es un reconocimiento al esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Ahora nos queda aprovechar las oportunidades.



¿Cómo se ve en un futuro?



Espero triunfar con Nacional y la Selección Colombia, luego me encantaría irme a jugar a Europa y ser referente en la Selección. Estoy trabajando muy duro para lograrlo, nada es sencillo.



Alternando con el fútbol, ¿está estudiando algo o le gustaría estudiar algo?



En estos momentos estoy concentrado en mi carrera, pero me gustaría aprender otro idioma, aunque todavía no me decido por cuál. Más adelante espero hacerlo.



Finalmente, ¿cómo se imagina su debut con Nacional?



Todavía no lo imagino bien, no tengo como un momento especifico, solo quiero que suceda y aprovechar esa linda oportunidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8