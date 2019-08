Rionegro tiene la difícil tarea de levantar cabeza derrotando a Junior

Poco a poco el equipo del oriente antioqueño ha ido dilapidando las opciones para salir de la zona roja del descenso. Este domingo, a las 6:00 de la tarde, tendrá una nueva oportunidad contra Junior de Barranquilla.



Los dirigidos por el técnico Flabio Torres han jugado cuatro fechas este semestre, de las cuales sólo han obtenido un punto, el empate 2-2 cuando visitaron a Alianza Petrolera en la segunda fecha.



Jugadores y cuerpo técnico de Águilas son conscientes de la difícil situación que atraviesa el equipo. Los dirigentes se esforzaron para contratar a diez jugadores esta temporada con la intención de salir en las primeras fechas de la zona del descenso, pero no ha sido posible.



De estos diez futbolistas cuatro pasaron por las filas de Atlético Nacional (Gilberto García, Aldo Leao Ramírez, Gustavo Torres y Andrés Rentería).

No obstante, la preocupación en el cuerpo técnico se ha visto latente, pues el profesor Flabio Torres confesó que tras los duros entrenamientos y los refuerzos pensó que el resultado en la tabla iba a ser diferente al que se evidencia hoy en día.



Uno de los últimos refuerzos, el volante Mauricio Restrepo, expresó que espera aportar para que Rionegro cambie su semblante.



“Vengo a aportar liderazgo, experiencia. Regreso a mi casa, vengo con toda la actitud y la moral para hacer las cosas muy bien. Soy un volante de marca de buen quite de balón, con salidas desde la zona defensiva con balón limpio. Tengo también pegada de media distancia y de tiro libre”, anotó Restrepo.



Cabe recordar que Rionegro, en la tabla del descenso, tiene 113 puntos y ocupa el último lugar. Contra Junior ha jugado 11 partidos en condición de local, de los cuales han sido cuatro victorias para los antioqueños, tres para los costeños y han empatado en cuatro ocasiones.



La boletería para el partido contra Junior tendrá un precio de 64 mil pesos, para la tribuna occidental, y de 44 mil para la de oriental.



Junior quiere volver a sonreír en la Liga



Reencontrar el camino del triunfo y dar los primeros pasos hacia la anhelada regularidad, son los objetivos que tiene el plantel de Junior para el enfrentamiento contra Rionegro Águilas.



La derrota del fin de semana pasado, sufrida en la agonía del partido y como local frente al América 0-1, es el antecedente más reciente de los rojiblancos en la Liga. Después de 4 fechas Junior ocupa el puesto 11 de la tabla con 6 puntos.



Sin duda, un respiro importante le llegó al conjunto barranquillero el jueves pasado, cuando venció en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por 2-0 al Bucaramanga, en juego correspondiente a los octavos de final de la Copa Águila. A los goles de Eduwin Cetré y David Murillo, se sumó una muy buena actuación de Teófilo Gutiérrez, quien fue la brújula para los movimientos de ataque.



“Esas son flores, pero a la vez es un compromiso que tengo que tener cada día, en cada entrenamiento, en cada partido y mis compañeros me hacen saber eso. Siempre que voy al entrenamiento trato de disfrutarlo con alegría y jugando bien al fútbol”, manifestó Teófilo Gutiérrez para referirse a las declaraciones de Julio Comesaña, quien lo definió como el mejor delantero colombiano de los años recientes.



Teófilo Gutiérrez además se refirió a Comesaña como su padre futbolístico, sin dejar de decir que “es el viejo del equipo”, al que todos los jugadores quieren mucho.



Junior en Liga ha marcado apenas un par de goles y ha recibido 3. Mañana tiene chance de dar un giro futbolístico.



Alineaciones probables



Rionegro Águilas: Luis Delgado; Johathan Lopera, Jefferson Mena, Elacio Córdoba y Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez, Mauricio Restrepo, Aldo Leao Ramírez y Mauricio Gómez; Andrés Rentería y Jáder Obrian.

D.T.: Flabio Torres.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Germán Mera, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Freddy Hinestroza; Luis González y Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña



Árbitro: Carlos Andrés Betancur.

Estadio: Alberto Grisales (Rionegro)

Hora: 6:00 p.m.

TV: Win Sports



Wilhelm Garavito

Para El Tiempo



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro