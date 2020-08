El defensa de Águilas Doradas que confía en llegar con un buen nivel

Con cuatro semanas de entrenamientos individuales, Águilas Doradas apura el paso para la puesta a punto de cara al reinicio de la competencia, el conjunto del oriente antioqueño buscará ser protagonista cuando regrese la Liga colombiana. Carlos Ramírez habló en conferencia de prensa sobre cómo se ha sentido durante estas prácticas, lo que viene en la competencia y la conformación del equipo con jugadores de experiencia y jóvenes de la cantera.

“En cuanto al regreso a los entrenamientos, muy contentos porque realmente estamos teniendo la posibilidad en trabajar con nuestras posiciones, retomar la forma física y realizar movimientos específicos que nos permiten cambiar la superficie. En el confinamiento tuvimos muchos trabajos en superficie dura y ahora lo más importante es tener una muy buena forma física”, comentó Ramírez.

Sobre un reinicio del campeonato, Carlos expresó que “independiente de cómo se dé el reinicio, va a ser distinto. Si es en una sola región, tendría sus pros y sus contras, algo positivo sería los desplazamientos, el descanso y la concentración. Aunque sería muy extensa y afectaría a nivel sicológico. Aunque hay jugadores de todas las edades, no todos tenemos la misma facilidad de adaptarnos a esas presiones”.

Además, “comenzar un nuevo torneo no me parece correcto. Debería mantenerse el torneo como estaba, aunque nosotros no estamos en un lugar privilegiado, creo que va una gran parte del campeonato y se habían conseguido unos puntos, al reiniciar un torneo desde cero, se perdería ese trabajo”.



Analizando a los equipos que enfrentarán en el reinicio del campeonato, Ramírez comentó que “todos son complicados. Comenzaremos el campeonato contra Junior, un equipo que pelea en los primeros lugares, pero antes de pensar en los rivales, debemos estar preparados físicamente, equilibrar las cargas y más con ellos que son dominadores y con un trabajo inteligente, podremos contrarrestar el potencial que tienen”.



Volviendo a los entrenamientos, el ex jugador de Atlético Huila señaló que “el énfasis que hemos realizado en los entrenamientos individuales ha sido en la parte física. Con el profesor Francesco Stífano también hemos retomado trabajos en salida, presiones y movimientos, aunque no son iguales a realizarlos en grupo, es bueno refrescar todos los conceptos. Debemos cumplir los Protocolos de bioseguridad y evitar los contagios, nos duele no poder entrenar en grupos, pero sabemos que ahora no es seguro hacerlo. Hemos cortado ritmo de juego por esta situación, pero nos queda en seguir trabajando para retomar el nivel”.

Hablando sobre su entorno y cómo ha vivido este tiempo de pandemia, indicó que “ha sido un momento complejo como la mayoría de las personas. El cambio de rutina nos ha afectado y trae consecuencias como el estrés. He tratado de adaptarme a la situación y compartir con mi familia, que me recarga de energía y me llena de motivación para luchar en cada partido. El regreso a los entrenamientos ha sido muy lindo, poder estar en una cancha de nuevo es algo que le agradezco a Dios y a la vida”.



Finalmente, habló sobre Christian Marrugo, Aldo Leao Ramírez como componentes creativos que le aportarán al conjunto dorado. “Christian (Marrugo) le puede aportar versatilidad al equipo, es un jugador muy talentoso, que se puede desempeñar en varias posiciones y su experiencia nos permitirá en crecer como equipo. Si se puede combinar con Aldo (Leao Ramírez) tendremos una mejor creación y manejo de la pelota. Todos estamos para aportar en virtud del equipo, hay una buena mezcla de jugadores jóvenes con experimentados”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8