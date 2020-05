Arregui no olvida sus orígenes y, a distancia, saca su lado solidario

Una de las figuras del Deportivo Independiente Medellín mantiene una estrecha relación con el club donde debutó y a pesar de los kilómetros que lo separan, Adrián Arregui sigue pendiente de toda la vida social en la Asociación Deportiva Berazategui, equipo que milita en la cuarta categoría del fútbol argentino.

En diálogo con el medio ‘Cracks del Sur’ Arregui contó cómo está al tanto del acontecer del equipo ‘naranja’ al que aspira volver a jugar para retirarse y seguir vinculado sea como dirigente o entrenador, curso que está adelantando a distancia.



“Para mí es una satisfacción enorme, la gente que me rodea sabe lo que yo trato de aportar a Berazategui sin ningún tipo de interés. Me hace bien ayudar a un club que yo quiero, que soy hincha, que está mi vida ahí desde muy pequeño y le tengo muchísimo cariño”, destacó Arregui.



Cuando fue presentado en el DIM, Arregui habló de su peña, como le dicen a la agrupación de hinchas en aquel país. “Es un honor tener mi nombre en una peña del equipo de mis amores, en la medida de lo posible trato de dar una mano”, indicó Adrián, quien comenzaba su camino en el fútbol colombiano, donde en menos de seis meses logró ganar la Copa Colombia con el ‘poderoso’.



“Es algo muy valioso poder colaborar cuando se necesite y estar pendiente de ese club. Pienso que Berazategui merece estar mejor armado en lo institucional, en lo social para un municipio de más de 500.000 habitantes. Me encantaría ver un Quilmes en Berazategui, un Defensa y Justicia en Berazategui o un Arsenal en Berazategui. Es la idea y las ganas que tengo, a la distancia los apoyo y de distintas maneras trato de estar presente”, agregó el volante.



En varias entrevistas, Arregui ha manifestado que el fútbol es un componente de su vida, más no es su vida entera. Con 27 años y una carrera por delante, el argentino piensa en el futuro, en lo que quiere hacer cuando la pelota deje de rodar y el camino de la existencia tome nuevos rumbos.



“Mi cabeza no es todo jugar al fútbol, tengo mis proyectos e ilusiones. No hay nada más placentero que ayudar a la gente, más cuando hay gente que lo necesita. Valoro esas acciones, es un poco la sangre del ascenso”, concluyó



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8