Nacional comienza a edificar el otro semestre: los que no continuarían

La goleada sufrida el pasado jueves frente a Fluminense en el Maracaná por la Copa Suramericana, derivó en el adiós de Paulo Autuori como técnico de Atlético Nacional. A medida que pasan las horas, se van conociendo qué jugadores no seguirían de cara al segundo semestre del año.

Aldo Leao Ramírez tiene contrato con el equipo ‘verdolaga’ hasta el 30 de junio. Aún no se han sentado a hablar con el volante, quien es dueño de sus derechos deportivos. Aunque el samario tiene la voluntad de continuar por lo menos un semestre más, por ahora no habría acuerdo, debido a su pobre desempeño en esta temporada. Por lo que sería uno de los primeros en salir del equipo.



Sobre Daniel Bocanegra, el jugador también termina su vínculo con Nacional el 30 de junio. Por él hay tres ofertas de México y una de Brasil, lo cual dificultaría su negociación. En días pasados, el central que también puede jugar como lateral derecho o volante de primera línea expresó su deseo de seguir en el equipo. Sería un punto a tratar en la Comisión Técnica si se le renueva o no. Decisión que tardará por lo menos, hasta cuando finalice el campeonato.



Alexis Henríquez tiene contrato con el equipo hasta diciembre de este año, el jugador no ha tenido su mejor temporada, marcada por las lesiones. Por lo que podría adelantar su retiro, sumada a la invitación que Juan Carlos Osorio le ha hecho para que integre su cuerpo técnico. Cabe recordar que Henríquez finalizó su curso de entrenador en la ATFA de Argentina.



Omar Duarte termina su préstamo con Atlético Nacional el 30 de junio. Desde el club y como se ha evidenciado en las últimas convocatorias, no decidió hacer uso de la opción de compra, tasada en 1,5 millones de dólares. Por lo que el delantero regresará al Atlético Huila, dueño de sus derechos. El cucuteño podría irse al Atlético Bucaramanga.



Deiver Machado finaliza su préstamo con Atlético Nacional el 30 de junio, el lateral izquierdo pertenece al K.A.A. Gante de Bélgica. El equipo ‘verdolaga’ tiene una opción de compra cercana a los 3 millones de dólares, por lo que desistirán en tomarla, sumado al pobre desempeño en el semestre, el chocoano retornaría al fútbol europeo.



En cuanto a posibles llegadas, estaría muy cerca de darse la de Neyder Moreno procedente de Envigado Fútbol Club, Nacional le compraría la mitad de su ficha al club ‘naranja’. Por su parte, el lateral derecho Daniel Muñoz de Águilas Doradas sería el reemplazo de Helibelton Palacios, quien tiene ofertas del exterior. El jugador aceptó que ya hubo contractos y le gustaría jugar con los ‘verdes’.



Otro jugador que podría llegar al equipo ‘verdolaga’ es el lateral izquierdo de Leones Brayan Vera, a Nacional le pertenece parte de su pase y con las buenas actuaciones en el Mundial Sub 20 de Polonia, con la Selección Colombia harían que regrese al equipo donde hizo divisiones menores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín