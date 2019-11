América explica fallo de TAS en demanda de Envigado: 'es definitivo'

Joe Bonilla, abogado del América, se mostró muy satisfecho por la labor desarrollada por su colega Alejandro Zorrilla en la audiencia del TAS, que desestimó la demanda del Envigado a la institución vallecaucana por la inscripción de Rafael Carrascal, y confirmó que el fallo es definitivo.



Esa resolución no solo da tranquilidad en la institución escarlata sino que aclara de una vez por todas que será cabeza de serie del Grupo B para el sorteo de los cuadrangulares, la noche de este martes (8:00 p.m.) en Medellín.



El profesional del Derecho le dijo a FUTBOLRED que “estamos muy contentos, felices porque teníamos la esperanza y la tranquilidad de haber hecho las cosas bien, pero no era tan divertido quedar en manos de terceros. Por supuesto que América cumplió todos los procedimientos y plazos para poder inscribir al jugador en la institución y así lo avaló la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y así se corroboró este espaldarazo con la decisión del Tribunal de Arbitraje.



“Esto es un fallo definitivo, aquí ya no queda ninguna otra instancia, sin perjuicio de que están otros procesos pendientes: el de Águilas- Tolima y el de Tolima contra Carrascal, que a su vez puede afectar a América. Ya este proceso lo único que hace es ratificar que los tres puntos son de América, que los ganó tanto en la cancha como en el escritorio, y que queda totalmente ratificado su segundo lugar en la tabla de clasificación, que le va a permitir ser cabeza de grupo en el sorteo de este martes en la noche”, agregó Bonilla.







También se refirió a la importancia del fallo en la parte mental del plantel: “Ya concentrados, que nos toque el grupo que sea, el equipo ha hecho una muy buena campaña y esperamos que siga así para quedarnos con el título”.



El doctor Bonilla también explicó por qué se dilató el fallo final entre Águilas Doradas y Tolima: “Recordemos que tanto Envigado como América acordaron llevar un proceso exprés, y por eso Envigado pagó los honorarios de los costos del proceso y se pudo llevar a cabo la audiencia la semana pasada y se pudo llevar a cabo la audiencia el viernes, o sea que solo pasó un día hábil y ya tenemos una resolución del caso. Tal vez Águilas Doradas y Tolima no tenían el mismo interés y en esa medida seguirán el procedimiento normal, se estima que en unos seis se esté dando un fallo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces