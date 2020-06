¡16 años de historia pura! Cuarta estrella del DIM frente a Nacional

Aquel domingo 27 de junio de 2004, un grupo de jugadores dirigidos por Pedro Sarmiento marcaron uno de los momentos que más recuerda la historia del Deportivo Independiente Medellín.



En la primera final, donde dos equipos de la misma ciudad buscaban culminar con gloria un semestre deportivo, el conjunto poderoso sorprendió con un fútbol táctico, aguerrido y práctico, subsanando un rendimiento irregular que tuvo a lo largo de ese torneo.

Como en el 2002, Medellín inició con un técnico y terminó con otro. Jaime ‘el flaco’ Rodríguez estaba al frente del equipo desde el 31 de agosto de 2003. Pese al buen arranque de ese primer semestre del 2004, con dos victorias por la mínima contra Millonarios y Unión Magdalena, dos empates frente al Deportes Tolima y Envigado Fútbol Club. Las cuatro fechas siguientes, los resultados no se le dieron de la mejor manera, perdió frente al Deportivo Cali 3-1, empató con Bucaramanga 1-1, cayó con Tuluá 3-1 y empató sin goles frente al América de Cali. Con lo cual, la junta directiva decide cesarlo y darle la oportunidad a Pedro Sarmiento, quien había sido asistente de Víctor Luna en el título del 2002 y aunque su debut fue con derrota en el clásico contra Nacional, logró recomponer el rumbo.



A partir de la décima fecha, Medellín se encarriló en el certamen y sumó seis victorias consecutivas; frente al Once Caldas 2-0, Atlético Huila 0-1, Deportes Quindío 3-0, Deportivo Pasto 3-1, Nacional 0-2 y Deportivo Pereira 1-0. Empataron sin goles como visitante contra el recién ascendido Chicó Fútbol Club y perdió contra Santa Fe 1-2 en el Atanasio y 5-0 con Junior en Barranquilla. Finalmente, el equipo clasificó en el sexto lugar y entró al cuadrangular B con Once Caldas, Deportivo Cali y Chicó.



En esta fase semifinal, DIM goleó a Once Caldas por 4-0, quien estaba atendiendo doble competencia y por calendario, le dio prioridad a la Copa Libertadores que finalmente ganó. Al Deportivo Cali lo derrotó como visitante por 0-3 y contra Chicó, perdió dos partidos, en Medellín 1-2 y en Bogotá 3-2. Sin embargo, el conjunto rojo de Antioquia logró recomponer el rumbo, venciendo a Once Caldas en Manizales por 0-2 y en el último partido del grupo, empató de manera agónica 3-3 con Deportivo Cali, en ese recordado gol de César Valoyes.



Llegó la gran final y aunque esperaban que el Deportivo Pasto fuera su oponente, de una manera ‘milagrosa’, Atlético Nacional les ganó la entrada a los nariñenses, tras ganarle en Cali al América y con el triunfo de Junior como visitante frente al conjunto del sur del país.



Los verdolagas, quienes ostentaban una ventaja en el historial, tenían resultados parejos cuando se enfrentaron en ese campeonato, con un triunfo y una derrota con el mismo marcador, 2-0. El duelo de ida, el miércoles 24 de junio, el poderoso sacó la ventaja en la serie con goles de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo. Edixon Perea descontó para los verdolagas.



Para el partido de vuelta, el 27 de junio, el Atanasio fue testigo del trabajo táctico y el orden que bastó para mantener un empate sin goles, que le significó la cuarta estrella para el conjunto rojo de Antioquia.



Unos datos de este campeonato; 22 jugadores jugaron para Medellín a lo largo de ese semestre. De los 26 partidos, Jorge Horacio Serna disputó 25 encuentros y de los 37 goles marcados por el DIM, Serna anotó 9, siendo el jugador con más encuentros y el goleador del equipo.



Para ese campeonato, se habían incorporado al plantel el brasileño Luiz Fabiano Costa, el venezolano Daniel ‘cari cari’ Noriega, Rafael Castillo, Néider Morantes, Camilo Giraldo (ex jugadores de Nacional), Carlos Alfredo Córdoba, reapareció Ferley Raúl Villamil y debutaron en el primer equipo Jhon Jairo Angulo, Danilson Córdoba, Jhann Carlos López y Juan David Valencia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8