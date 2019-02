A Junior se le mojó la pólvora: empató sin goles en casa con Envigado

En un partido en el que la falta de puntería fue el principal ingrendiente, el Atlético Junior empató sin goles con el Envigado, en el estadio Metropolitano, por la séptima jornada de la Liga I-2019. Por primera vez el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez termina un encuentro sin anotar goles en este semestre y perdió la posibilidad de igualar al Cúcuta en el primer lugar. El Envigado, por su parte, lleva cuatro empates en la temporada y llego a siete puntos.

A los 4 minutos Junior se quedó con 10 hombres por la expulsión, con roja directa, del volante Enrique Serge.



El partido no tenía ritmo, era muy cortado por las faltas seguidas de uno y otro. Hasta que el en el minuto 15 Carlos Terán cometió una mano dentro del área y el árbitro Ricardo García sancionó el penalti. El encargado de patear fue Luis Narváez, pero su cobro, muy débil y anunciado, lo detuvo el portero Jefferson Martínez, quien terminó como la figura del encuentro.



“Nosotros necesitamos sumar, cada vez que salgamos de casa. No es fácil venir a Barranquilla y llevarse algo, más con la categoría que tiene Junior", dijo Martínez al final del encuentro.



Junior lleva tres empates en este semestre: dos han sido de forma consecutiva, tras el 3-3 con Santa Fe el fin de semana pasado. Además, preocupa en la casa tiburona que haya dejado escapar puntos en sus dos recientes encuentros como local, pues había igualado 1-1 con Rionegro Águilas, en la fecha 5.



El próximo sábado, el Atlético Junior visitará al Once Caldas por la fecha 8 antes de recibir al Palmeiras, el próximo miércoles 6 de marzo, por la Copa Libertadores. Envigado, por su parte recibirá al América de Cali el próximo domingo.