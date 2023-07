El reto de Yoreli Rincón: 'Voy a demostrar quién soy y quién he sido'

Yoreli Rincón se sumó a Atlético Nacional hace unos días para lo que será un nuevo reto en su carrera deportiva. La futbolista se encontraba jugando en la Sampdoria de la Serie A antes de retornar al fútbol colombiano.



“Es un reto muy grande para mí venir aquí. Vengo a demostrar quién soy, quién he sido… a demostrar que sigo siendo esa jugadora que en algún momento han querido ocultar”, dijo en rueda de prensa este lunes la futbolista de 29 años.

Además, también habló de su ausencia en la Selección Colombia para el Mundial. A pocas horas para el debut del equipo dirigido por Nelson Abadía, no ocultó su tristeza, sin embargo, deseo lo mejor al grupo y, especialmente, a Daniela Montoya, con quién compartirá equipo y disputará, entre otros torneos, la Copa Libertadores.



“Soy un ser humano y es obvio que se siente un poco la ausencia. La edad y el tiempo te van enseñando a madurar ciertas cosas, a aprender que la vida se lleve otras. Todo el mundo quisiera estar ahí (en el Mundial). Tengo tranquilidad que no fue por cuestiones atléticas o futbolísticas que no estoy ahí, eso por lo menos me deja dormir tranquila”, dijo.



“Tengo muy buenas amigas ahí, especialmente mi socia, mi parcera de toda la vida: Daniela Montoya. Le deseo a ella y a todo el equipo que hagan lo mejor posible. Todo un país las está apoyando. Desde la Federación les dieron un respaldo muy grande para este ciclo, para este mundial. Ojalá ellas puedan sacar los resultados que todo el mundo está esperando”, añadió.



Detalles de su legada a Nacional:

“Sinceramente fue inesperado. Realmente vine a Colombia de vacaciones. Recibí la llamada de Liliana Zapata. Fui muy sincera con ella, yo tenía varias propuestas. Estaba alineada hasta 2024 con la Sampdoria, y fui yo quien rescindí mi contrato. Le dije que en estos momentos era bastante complicado y que tenía otras propuestas en Italia y Estados Unidos. No veía mi llegada a Colombia muy cercana todavía; en cuestión de tres o cuatros días ella fue solucionando las cosas”, indicó la jugadora, quién antes de poner su firma en el contrato estuvo en la sede del equipo y compartió con René Higuita y Francisco Maturana.