Yoreli Rincón jugaría Libertadores con gigante de Colombia: la esperan

El fútbol femenino anda de moda en estos últimos días y todo es porque en las próximas semanas se dará inicio al Mundial de mayores en Australia y Nueva Zelanda, pero también, ese parón mundialista hará que muchas futbolistas piensen en su próximo objetivo profesional.

Ese es el caso de la legendaria ‘10’ de la Selección Colombia femenina, Yoreli Rincón, quien no fue tenida en cuenta por el técnico Nelson Abadía para el Mundial y luego de finalizar contrato con Sampdoria, la volante estaría pensando en retornar a Colombia para jugar la Copa Libertadores que se realizará en el país.



A través de su cuenta de Twitter despejó dudas del equipo al que vendría a jugar y negó la opción de América de Cali, pero dejó saber que entre sus proyectos está jugar la Libertadores Femenina y más tarde abrió la posibilidad de Atlético Nacional.



“Nunca he tenido una propuesta de América. A toda la gente que me pregunta sí estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia”, dijo Yoreli Rincón, quien luego comentó un mensaje de un aficionado que propuso Nacional y respondió que “de pronto”.



Nunca he tenido una propuesta de America a toda la gente que me pregunta si estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia https://t.co/P4LFWgLoNL — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 6, 2023

De pronto …….. ⌛️ https://t.co/6IxnOXoCAi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 6, 2023



Por otro lado, el periodista Diego Rueda, mencionó que la posibilidad de Atlético Nacional es la más viable para Yoreli Rincón y tiene adelantada su vinculación con la institución verdolaga.







Yoreli Rincón tiene muy adelantada su vinculación a Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores femenina. Sin duda un gran refuerzo. — Diego Rueda (@diegonoticia) July 6, 2023



Por ahora, su futuro estaría en Colombia y después de cuatro temporadas en el fútbol italiano, donde tuvo oportunidad de jugar con Inter de Milán (2020-2021) y Sampdoria (2021-2023), Yoreli Rincón regresará con la misión de repetir la hazaña que logró con Atlético Huila en 2019 en la que logró la primera Libertadores Femenina para el país.